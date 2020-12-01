Участие в нацпроекте позволило предприятиям Кузбасса повысить эффективность работы на 40%

КЕМЕРОВО, 1 декабря. /ТАСС/. Участники национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" в Кузбассе, среди которых уже 37 компаний несырьевого сектора экономики, добиваются роста эффективности и сокращают время протекания производственных процессов в среднем на 40% всего за полгода внедрения инструментов бережливого производства. Об этом на пресс-конференции ТАСС во вторник сообщил руководитель регионального Центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) Дмитрий Перекрестов.

"У нас есть три основных показателя [при работе над повышением производительности труда] - это сокращение времени протекания процесса, уменьшение объемов незавершенного производства и повышение выработки. Все эти показатели в среднем улучшаются за шестимесячный период реализации проекта [по повышению производительности в рамках нацпроекта] на предприятиях в Кузбассе в среднем на 40%", - сказал Перекрестов.

Он отметил, что нацпроектом при этом предусмотрен минимальный рост производительности труда для предприятий-участников на 10% в первый год, на 15% и 30% в два последующих года соответственно. Сегодня наибольший интерес к нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости" в Кузбассе проявляет средний бизнес из сферы обрабатывающей промышленности. Всего к 2024 году в нацпроект должны войти не менее 89 компаний Кузбасса. Адресную поддержку бизнес региона получает комплексно от регионального центра компетенций (РЦК) и центра "Мой бизнес" в Кузбассе сразу по двум нацпроектам, в том числе по национальному проекту "МСП и индивидуальная предпринимательская инициатива".

"Есть к нам приходит заявитель и мы видим, что он может стать участником нацпроекта по повышению производительности, мы его направляем в Региональный центр компетенций. В свою очередь, и РЦК направляет к нам своих предпринимателей, чтобы мы им могли оказывать наши услуги. Наиболее востребованы у компаний, внедряющих бережливое производство, разработка проектов развития, экспертное сопровождение бизнес-планов, заявок в федеральные институты развития, сертификация и декларирование новой продукции. Центр "Мой бизнес" берет все это на себя", - отметила на пресс-конференции директор кузбасского центра "Мой бизнес" Кристина Шинкарюк.

О нацпроекте

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется с 2019 года. Ситуация с пандемией коронавируса потребовала пересмотра некоторых его составляющих. По данным Минэкономразвития РФ, его обновленная версия включит в себя четыре федеральных проекта вместо прежних пяти. Ими станут "Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер подержи и специальных сервисов", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятым гражданами".

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" является продолжением одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Он ориентирован на достижение социально значимых результатов: внедрение на предприятии онлайн-сервисов цифровой экосистемы нацпроекта; расширение спектра услуг ФЦК и РЦК; формирование "движения рационализаторов" с привлечением специалистов и инфраструктуры "Ворлдскиллс".