Корпорация МСП разработала проект плана мероприятий по поддержке бизнеса в моногородах

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) разработала проект плана мероприятий по поддержке субъектов МСП на территории моногородов. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе организации.

"Корпорация МСП разработала проект плана мероприятий по поддержке субъектов МСП на территории моногородов. Он представляет собой свод лучших практик работы органов исполнительной власти субъектов РФ в данном направлении", - отметили в пресс-службе.

В корпорации рассказали, что с 2016 года на постоянной основе оказывают поддержку моногородам, что позволило уже в 2018 году охватить мерами поддержки все такие территории. "Таким образом, предприниматели из 321 моногорода сейчас пользуются мерами поддержки корпорации и ее дочерних организаций", - уточнили в пресс-службе.

Так, с 2016 по 2020 год (по состоянию на 1 октября) оказана "финансовая поддержка в рамках 3 555 сделок с привлечением гарантийной поддержки в размере 29,4 млрд рублей, что позволило субъектам МСП из моногородов привлечь финансирование в размере 58,5 млрд рублей по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже по сравнению с рыночными условиями". Также региональные лизинговые компании оказали льготную лизинговую поддержку 66 субъектам малого предпринимательства из 31 моногорода в рамках 88 лизинговых сделок на общую сумму почти 2,6 млрд рублей.

Обучающие программы корпорации реализованы в 64 субъектах РФ, в которых расположены моногорода, проведены 3,3 тыс. тренингов, и обучены 61,9 тыс. человек. Сервисами портала "Бизнес-навигатор МСП" воспользовались 101,7 тыс. уникальных субъектов МСП из 321 моногорода. В перечни муниципального имущества моногородов включено 4 925 объектов.

Моногородами-лидерами по охвату мерами поддержки в 2020 году являются Набережные Челны Республики Татарстан, Череповец Вологодской области, Железногорск Курской области и Ростов Ярославской области, добавили в корпорации.