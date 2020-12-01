Тюменский губернатор доложил Путину о поддержке малого и среднего бизнеса в пандемию

ТОБОЛЬСК, 1 декабря. /ТАСС/. Бюджет Тюменской области не получил 3 млрд рублей из-за налоговых льгот, предоставленных малому и среднему бизнесу в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщил во вторник губернатор Тюменской области Александр Моор президенту РФ Владимиру Путину после посещения главой государства комплекса "Запсибнефтехим".

"Мы до самого возможного минимального предела снизили ставку на весь 2020 год по всем налогам, которые выплачиваются малым бизнесом и пострадавшими отраслями в региональный и местный бюджет. Совокупно, и мы пошли на это осознанно, это порядка 3 млрд рублей, которые мы недополучили в виде доходов. Но эти деньги остались у предпринимателей", - сказал он.

Моор добавил, что прямая финансовая поддержка в 200 млн рублей была выделена на выдачу микрозаймов, поручительства малым компаниям - на 500 млн рублей и 100 млн рублей - на компенсацию процентов по кредитам, которые были взяты в 2020 году.

Путин в последний раз посещал Тобольск в октябре 2013 года. Тогда он также проводил в городе совещание по вопросам развития нефтехимической промышленности. В первый раз президент побывал в Тобольске в марте 2003 года.

Рост индекса промпроизводства

Моор также сообщил, что индекс промышленного производства в Тюменской области составил 124% к прошлому году за счет роста в сферах производства машиностроительного оборудования и нефтесервиса.

"Индекс промышленного производства по итогам 10 месяцев вырос на 124%. Безусловно не все отрасли показывают. Но тем не менее, такие сферы как производство машиностроительного оборудования и нефтесервис показывают устойчивый рост, больше 110%", - сказал губернатор.

"Запсибнефтехим" - крупнейший проект "Сибура", строительство которого завершилось в мае 2019 года. Проект представляет собой установки по производству различных марок полиэтилена (1,5 млн т) и полипропилена (500 тыс. т). Бюджет комплекса составляет $8,8 млрд.

В новость внесены изменения (20:08 мск) - добавлены подробности.