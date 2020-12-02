МСП Банк предоставил первые 100 кредитов самозанятым предпринимателям

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, одобрил самозанятым более 100 кредитов на общую сумму более 50 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

"МСП Банк одобрил самозанятым предпринимателям 118 кредитов на общую сумму более 50 млн рублей для развития собственного дела. Чаще всего за кредитами обращаются представители IT-отрасли и сферы услуг (преподаватели, консультанты, парикмахеры, визажисты и т.д.), самозанятые строители и таксисты. Средняя сумма кредита составляет около 450 тыс. рублей", - рассказали в пресс-службе.

С 1 июля 2020 года МСП Банк начал кредитовать самозанятых граждан, планомерно расширял кредитную линейку и снижал ставку - на данный момент для всех категорий самозанятых она составляет 6,25% годовых на срок до трех лет. При этом кредит в МСП Банке могут получить как действующие, так и начинающие предприниматели со сроком регистрации от 0 месяцев. Обеспечение и залоги для получения кредита не требуются.

Помимо этого, с 9 ноября МСП Банк запустил программу рефинансирования кредитов физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Рефинансирование предоставляется по кредитам, выданным физическим лицам на развитие предпринимательской деятельности. Максимальный размер кредита составляет не более суммы рефинансируемых кредитов по данным Бюро кредитных историй, но не более 1 млн рублей.

Для получения кредита в МСП Банке самозанятому предпринимателю требуется в онлайн-формате заполнить заявку и анкету через систему дистанционного кредитования банка АИС НГС (smbfin.ru), а также приложить справку о регистрации и доходах из сервиса "Мой налог". Счет для оформления кредита может быть открыт в любом банке.