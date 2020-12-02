Резиденты технополиса "Москва" из числа МСП вложили 18 млрд рублей в развитие производств

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Субъекты МСП-резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва" за все время существования ОЭЗ инвестировали в развитие своих производств почти 18 млрд рублей. Об этом сообщил гендиректор "Технополис Москва" Геннадий Дегтев в ходе пресс-конференции, посвященной результатам IV Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России.

"По совокупному итогу получается, что они [субъекты МСП] создали из общего количества почти 3,5 тыс. рабочих мест и инвестировали почти 18 млрд рублей. Вклад субъектов малого и среднего бизнеса достаточно весомый", - сообщил Дегтев.

В пресс-службе ОЭЗ "Технополис Москва" ТАСС также уточнили, что в настоящее время субъекты МСП составляют 80% от общего количества резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" (62 резидента из 79). Среди них - производители электроники, оптических решений, медицинского оборудования и изделий, лекарственных препаратов, 3Д-печатной продукции.

Всего статус резидента особой экономической зоны в этом году получили 18 высокотехнологичных предприятий, совокупный объем их заявленных инвестиций превысил 15 млрд рублей. Резиденты ОЭЗ имеют право на нулевую ставку налога на имущество, землю и транспорт, сниженный налог на прибыль, беспошлинный импорт. За девять месяцев 2020 года резиденты ОЭЗ смогли сэкономить 687 млн рублей. Общий объем полученных налоговых льгот за все время существования ОЭЗ позволил резидентам сохранить в бюджете более 4,5 млрд рублей.

Особая экономическая зона "Технополис "Москва" включает в себя пять площадок общей площадью свыше 200 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде: "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ" и "Ангстрем".