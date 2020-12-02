Опрос: около 40% россиян считают предпринимателей драйверами развития страны

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Около 40% россиян относятся к бизнесменам положительно, считая, что их деятельность является драйвером развития страны. Об этом говорится в исследовании Нижегородского НИИ проблем социального управления, проведенного по заказу Партии роста в ноябре.

В опросе приняли участие 2 950 человек, в их числе жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также региональных центров - Нижнего Новгорода, Новосибирска, Челябинска, Томска, Калуги, Владивостока, Краснодара и других городов.

"Результаты опроса показали, что 40% респондентов в целом возлагают на предпринимателей надежды на лучшее будущее страны. Бизнесменов считают опорой экономики 38,3% человек, будущим инновационного развития России их называют 35,5% опрошенных. И только 16,8% респондентов связывают с бизнесом коррупцию в стране, 14,2% говорят о том, что предприниматели - это "жулики и воры", менее 10% проголосовали за то, что [они] "разрушители нравственных основ, стабильности и порядка", - говорится в материалах исследования, которые ТАСС предоставила пресс-служба Партии роста.

Эксперты отметили, что сумма негативных оценок оказалась значительно меньше суммы положительных. "Чаще всего неоднозначные и противоречивые оценки предпринимательству давали жители крупных городов (24% респондентов). При этом больший скепсис в оценках оказался присущ жителям столичных мегаполисов, которые предпочитали ограничиваться однозначными характеристиками, в том числе и негативным. Жители малых и средних городов чаще других давали как однозначно положительные, так и однозначно отрицательные оценки", - уточняется в исследовании.

Кроме того, половина респондентов "хотели бы, чтобы их дети связали жизнь с предпринимательством". Также родители видят своих детей в будущем врачами, учеными, учителями, сотрудниками крупных государственных корпораций. Чиновниками и политиками своих детей видят только 31,6% и 32,3% родителей соответственно, указывается в материалах.

"Предпринимательство сегодня, в условиях коронакризиса и бесконечных ограничений, как никогда рискованное занятие. Приятно то, что даже в этих реалиях отношение общества к бизнесу не только не меняется в худшую сторону, но и укрепляет веру россиян в то, что люди дела - это один из ключевых гарантов устойчивости и развития страны. Подтверждением тому является то, что большая часть респондентов связала бы с предпринимательством самое дорогое, что у них есть - будущее своих детей", - прокомментировал результаты исследования уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, лидер Партии роста Борис Титов, слова которого привела пресс-служба.