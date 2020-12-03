Корпорация МСП предложила обеспечить льготный доступ к имуществу для самозанятых

КАЛИНИНГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. Корпорация МСП инициировала изменения в законодательство в части предоставления самозанятым льготного доступа к имуществу. Об этом сообщила в четверг статс-секретарь, заместитель генерального директора Корпорации МСП Наталья Ларионова во время съезда лидеров "Опоры России" в Калининграде.

"По имущественной поддержке. Здесь мы выступили с инициативой внести изменения в федеральное законодательство. Дело в том, что сейчас те нормы, которые регулируют льготный доступ к имуществу, распространяются только для малого бизнеса. Мы надеемся, что Министерство экономики и Министерство финансов поддержат данную инициативу, и нам удастся в первом квартале следующего года открыть возможность по льготному доступу к имуществу для самозанятых", - сообщила Ларионова.

Она добавила, что в дальнейшем Корпорация вместе с министерствами возьмет на себя работу по внедрению такой практики в регионах. "У нас есть отдельный KPI по обеспечению доступа самозанятых к имуществу. Понимаем, что это на самом деле небольшие помещения, но такие помещения есть", - отметила Ларионова.

По данным Корпорации МСП, общее количество льготного имущества, доступного для предпринимателей на территории РФ, составляет более 56 тыс. единиц.

Обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) входит в число задач национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".