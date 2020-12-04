Дневник предпринимателя. Как массаж лица позволяет девушкам выглядеть моложе

Столичный специалист по массажу и гимнастике лица Любовь Лигомина, работающая как самозанятая, рассказала ТАСС о том, какие процедуры позволяют девушкам омолодиться и почему такие услуги востребованы даже у мужчин.

Обучение и самозанятость

С детства у меня были определенные проблемы со спиной и шеей, поэтому я часто ходила на лечебную физкультуру, массажи. То есть как потребитель отлично знала все направления оздоравливающих процедур, подходы к клиенту и даже мечтала работать в этой сфере. Но желания не всегда совпадают с реальностью — долгое время я трудилась в отделе кадров крупной компании, занимающейся розничной торговлей.

После 30 — здесь меня хорошо поймут девушки — я начала замечать возрастные изменения, которые отражались на коже лица. В какие-то моменты даже не хотела смотреться в зеркало. Тогда решила: пора бросать офисную работу, начать больше заниматься собой и реализовать себя в таком деле, которое действительно будет доставлять удовольствие и приносить пользу.

Выбрать сферу не составило труда. К этому времени я уже неплохо изучила методы естественного омоложения и хотела применять их как специалист. Однако для более профессионального уровня нужно было расширить знания и умения. Для этого я записалась на индивидуальные курсы к основателю центра по гимнастике для лица и здоровья Екатерине Кюршевой, которая практикует глубокие техники массажа и самомассажа, гимнастику для мышц лица. Обучение длилось шесть месяцев и стоило около 90 тыс. рублей.

После этого я углубленно познавала йоготерапию и телесную психологию — лечение через различные техники телесного контакта.

Так как вся эта деятельность не является медицинской, а скорее косметической, то никаких лицензий для начала работы не требовалось. Поэтому я сразу стала оказывать услуги на дому своим друзьям и знакомым, постепенно набирая клиентскую базу. В основном они обращались за тем, чтобы убрать морщины, отеки, нависшие веки, носогубные складки.

Сарафанное радио обеспечило мне стабильный спрос, поэтому летом 2019 года я решила легализовать свою деятельность. Сначала, признаюсь, думала стать индивидуальным предпринимателем. Но для этого нужно было выбирать удобный налоговый режим, постоянно сдавать отчетность, платить за себя страховые взносы. Много заморочек и сложностей. Но я обнаружила отличную альтернативу — в Москве запустили эксперимент по введению режима самозанятых (с 1 января 2019 года был пилотно внедрен в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях — прим. ТАСС).

Это просто идеальный режим для тех, кто ведет небольшое дело. Если вы работаете с людьми, а не с компаниями, то отчислять в бюджет нужно будет лишь 4% от дохода — это самая минимальная ставка. Чтобы стать самозанятым, нужно зарегистрироваться в приложении "Мой налог" — можно прямо со смартфона. Оно заменяет кассу и отчетность, то есть не придется уходить в бездны бухгалтерии, навещать налоговые. Крайне актуально, что через это приложение можно сформировать и отправить клиенту чек, ведь для многих это некий инструмент доверия. Получая квитанцию, клиент знает, что предприниматель работает "вбелую", его можно найти или вернуть деньги, если в каком-то случае это потребуется.

В прошлом году режим самозанятых действовал только в четырех регионах, а теперь он доступен по всей стране. Поэтому всем, кто хочет легализоваться или начать реальный бизнес, очень рекомендую изучить все его преимущества.

Коворкинг вместо аренды офиса

На старте для меня самым сложным было найти кабинет, чтобы оказывать свои услуги. Ведь одно дело — принимать на дому друзей и родственников, но совсем другое — работать в таких условиях с незнакомыми людьми, которых становилось все больше. Это как минимум не солидно.

Так как я начинала бизнес с нуля, то не была готова вкладываться в приобретение помещения или дорогую аренду. При этом хотела найти локацию в относительно центральной части Москвы. В итоге поиски заняли у меня месяц, и в один из дней я совершенно случайно нашла в интернете рекламу о бьюти-коворкинге на Таганке.

На тот момент в столице было множество бизнес-коворкингов, а для индустрии красоты они только начали открываться. Можно сказать, что мне повезло.

Коворкинг — это коллективный офис, который идеально подходит для тех, кто не готов платить за аренду на месяц вперед и хочет работать только в удобные часы. Помещения предоставляются с почасовой оплатой — в моем случае это 300–500 рублей в час — и уже оборудованы всем необходимым.

Любой может арендовать маникюрную зону, рабочее место парикмахера и так далее. Например, в моем распоряжении была изолированная комната с душевой кабиной, регулируемая кушетка, стул, лампа, полотенца, одноразовые простыни. Так что работа в коворкинге позволяет дополнительно экономить на ремонте, покупке техники и мебели.

Секреты молодости

Когда я начала работать в коворкинге, то привлекала новых клиентов через объявления в социальной сети Instagram. Сначала без каких-либо вложений. Во многом благодаря этому за полгода я вышла на уровень обслуживания — пять-шесть клиентов в день, причем стабильно. И мой доход стал даже больше, чем на последнем месте работы: я стала получать до 150 тыс. рублей в месяц.

Когда появились эти финансы, я использовала уже более продвинутые маркетинговые инструменты: таргетированную рекламу, лендинг (одностраничный сайт с описанием продукта или услуги и формой обратной связи — прим. ТАСС). С этого времени мои затраты на продвижение составляют 5–6 тыс. рублей в месяц. Но это окупается притоком клиентов.

Хочу отметить, что у меня несколько целевых аудиторий. Самые редкие посетители — мужчины. Они не испытывают предвзятого отношения к своей внешности и, конечно же, не ставят целью убрать морщины. Мужчины обращаются с другими проблемами, допустим, если хотят снять челюстной зажим. Это такой эмоциональный фактор, который может выражаться в виде привычки скрипеть зубами во сне. Он присущ тем, кто работает в жутком стрессе. Я помогаю избавиться от этой проблемы, в частности.

Но моя любимая аудитория — женщины от 30 до 40 лет, которые работают на фрилансе либо удаленно. Они интересуются психологией и саморазвитием, много времени посвящают своему внешнему виду, им важно позиционировать себя с лучшей стороны.

Девушкам, которые хотят выглядеть младше своих лет, я советую заниматься не только лицом. Важно работать над осанкой, не забывать про шею и плечи. А поскольку многое в нашем организме зависит от эмоционального фона, то нужно еще развивать свое мышление и психологически уравновешивать себя в конфликтных или стрессовых ситуациях.

Переход в онлайн

Этой весной за неделю до объявления в столице режима самоизоляции я приостановила прием. Ситуация была такая, что все боялись заразиться и отказывались от привычного образа жизни, я тоже решила не рисковать ни своим, ни чужим здоровьем. Но перешла в онлайн-формат — начала развивать свою страничку в Instagram, организовав там некий онлайн-клуб по интересам. Для этого я завела второй закрытый аккаунт и приглашала в него только по подписке.

В основном аккаунте я проводила марафоны, мастер-классы, курсы по самомассажу. Так я смогла расширить географию клиентов, потому что на меня начали подписываться девушки из других городов и даже стран. Но в первый месяц работы в новом формате моя выручка еле дотянула до 30 тыс. рублей.

Тогда я поняла, что просто видео и посты, выложенные для общего пользования, пусть даже в закрытый аккаунт, не слишком востребованы. Клиенты хотят оперативно получать обратную связь, задавать вопросы, консультироваться. Поэтому я начала вести групповые прямые эфиры, а также индивидуальные занятия и тренинги.

Когда в Москве в первых числах июня сняли режим самоизоляции, я вернулась в свой кабинет, но по-прежнему практиковала онлайн-занятия. За счет такого совмещения форматов уже к осени мне удалось возвратить докризисный уровень выручки.

Могу отметить, что в период пандемии было много информационного шума о планируемых, одобряемых и принимаемых мерах государственной поддержки бизнеса. Из-за этого я затруднялась найти первоисточник и верифицировать данные. Тогда по совету коллег я впервые обратилась на портал "Бизнес-навигатор МСП" (разработан Корпорацией МСП для помощи малому и среднему бизнесу в открытии или расширении дела — прим. ТАСС).

Именно там я получила точную и достоверную информацию. Кроме того, благодаря порталу я заранее узнала, что получу налоговый вычет в размере 12 130 рублей, который произвели для поддержки самозанятых, и смогла эффективно распределить свой бюджет.

Советую всем предпринимателям, начинающим и опытным, пользоваться сервисами этой платформы. С помощью "Навигатора" можно узнать обо всех льготах, субсидиях, грантах, определить лучший район для бизнеса, найти коворкинги или помещения для своей деятельности. При этом ресурс для всех действующих предпринимателей, самозанятых абсолютно бесплатный.

Терапия для паникеров и курс омоложения

Пандемия на 80% изменила запросы клиентов, которые обращаются ко мне. У большинства начали возникать психологические проблемы, связанные с паникой или переживаниями из-за тотальной неопределенности. Все это отражается на лице, и они приходят в поисках оздоровления. Также великое множество запросов на улучшение иммунитета. Я даже создала специальную программу восстановления и поддержки легких.

Сидячий и почти лежачий образ жизни во время самоизоляции и удаленной работы привели к избыточному весу. Поэтому с такими клиентами я провожу лимфодренажные комплексы — безопасный комплекс упражнений для разгона лишней отечности, во время которых избыточная жидкость и токсины выводятся из организма.

Причем многие готовы самостоятельно выполнять комплексы дома, выделяя по 15–30 минут в день. Поэтому я решила запустить новый продукт.

Это будет двухмесячный курс для девушек, который приведет их из точки А в точку Б. То есть действительно омолодит лет на пять — десять. Помимо этого, у них будет меняться мышление, психологическое состояние, появится больше энергии, уверенности в себе, укрепится память. Запустить курс я планирую в январе предстоящего года.