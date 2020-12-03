Корпорация МСП поддержала бизнес на 131,7 млрд рублей в 2020 году

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Консолидированный объем финансовой поддержки МСП в 2020 году в рамках национальной гарантийной системы (НГС) по состоянию на 30 ноября составил 399,4 млрд рублей, из них 131,7 млрд рублей пришлось на Корпорацию МСП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе в Корпорации МСП.

При этом финансовая поддержка, доведенная до субъектов МСП с помощью банков с базовой лицензией и прочих банков и организаций-партнеров (за исключением СЗКО), составила 251,7 млрд рублей (63%).

Также по состоянию на 30 ноября участники НГС в 2020 году предоставили гарантии и поручительства бизнесу на сумму 150,5 млрд рублей, из этой суммы на Корпорацию МСП пришлось 81,7 млрд рублей.

Участниками НГС являются Корпорация МСП, МСП Банк и региональные гарантийные организации.