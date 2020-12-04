Самозанятые предприниматели Камчатки с 2021 года смогут получать займы по льготной ставке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Камчатки расширили перечень региональных мер поддержки для предпринимателей, которые работают на полуострове как самозанятые. С 2021 года эта бизнес-категория граждан сможет получать займы по льготной ставке в микрокредитной региональной организации, созданной на Камчатке в рамках выполнения профильного нацпроекта, сообщила ТАСС начальник отдела развития предпринимательства краевого Министерства инвестиций, промышленности и предпринимательства Наталья Делемень.

"В настоящий момент на Камчатке зарегистрирован уже более 1 400 самозанятых граждан. Это достаточно неплохой показатель, то есть этот налоговый режим интересен нашим гражданам. С 2021 года мы расширяем перечень региональных мер поддержки самозанятых предпринимателей - с января у них появится возможность взять кредитный займ до 500 тыс. рублей по сниженной процентной ставке в микрокредитной региональной организации Камчатки. Это существенно выгоднее, чем в коммерческих банках", - рассказала Делемень.

Она добавила, что планируется также расширение перечня нефинансовых мер поддержки самозанятых за счет средств федерального бюджета, выделенных региону в рамках выполнения нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной финансовой инициативы". Формат проведения мероприятий находится в разработке.

Президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам 23 июня сообщил, что все российские регионы смогут с 1 июля 2020 года вводить на своей территории налоговый режим для самозанятых. Новый налоговый режим предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.