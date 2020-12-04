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Объем финансовой поддержки предпринимателей Чукотки в 2020 году вырос в 2,6 раза

На поддержку малого и среднего предпринимательства направили 200 млн рублей

ТАСС, 4 декабря. Около 200 млн рублей направили в 2020 году власти Чукотки на поддержку предпринимателей округа и это в 2,6 раза больше, чем в году предыдущем, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В этом году на финансовую поддержку малого и среднего предпринимательства было предусмотрено 200 млн рублей, что в 2,6 раза превышает объемы финансирования 2019 года. В декабре завершится реализация ряда востребованных бизнесом мероприятий - субсидий на приобретение оборудования и уплату первого взноса по договору лизинга. Учитывая двукратный рост поступивших заявок, объем средств на предоставление данных видов поддержки был также увеличен в два раза и составляет почти 70 млн рублей ", - процитировала пресс-служба начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений округа Алесю Калинову.

Уточняется, что в 2021 году власти региона намерены сохранить одну из самых востребованных антикризисных мер - возмещение затрат предпринимателям оплаты коммунальных услуг в городской местности.

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РоссияЧукотский автономный округ
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