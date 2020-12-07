Власти Приморья заявили, что темпы регистрации самозанятых почти в два раза превысили план

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря. /ТАСС/. Количество самозанятых в Приморском крае в конце 2020 года достигло 7 960 и превысило плановый показатель почти вдвое, сообщает в понедельник пресс-служба правительства края.

"Региональным проектом "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" предусмотрено, что к концу 2021 года в крае будут работать не меньше 9 тыс. самозанятых. В том числе 4,3 тыс. должны были быть зарегистрированы до конца текущего года. По состоянию на 1 декабря 2020 года на территории Приморского края уже зарегистрировано 7 960 самозанятых", - приводятся в сообщении слова министра экономического развития региона Натальи Набойченко.

По данным Федеральной налоговой службы, в Приморском крае наиболее популярными видами деятельности по использованию нового налогового режима являются аренда квартир, перевозка пассажиров, маникюр, такси и репетиторство.

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект, с 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах. В Приморском крае возможность работы в таком налоговом режиме введена с 1 июля 2020 года. Ставки установлены федеральным законодательством и составляют 4% с доходов физлиц, 6% - с доходов юрлиц и ИП. Доходы от налога перечисляются в местные бюджеты.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы. Его главные задачи - улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, упрощение доступа к льготному финансированию, совершенствование системы госзакупок и обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами.