Омбудсмен Татулова предложила Беглову не закрывать рестораны и музеи в праздники

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова направила письмо губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с предложением разрешить работать с ограничениями в новогодние праздники заведениям общественного питания и учреждениям культуры. Об этом говорится в письме омбудсмена, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Ранее власти Санкт-Петербурга объявили о беспрецедентных ограничениях на период новогодних каникул, запретив работу кафе, ресторанов, музеев, театров и концертов в период с 30 декабря по 10 января.

"Прошу рассмотреть возможность пересмотра постановления... и выработать необходимые и результативные меры совместно с представителями отраслей без закрытия предприятий, что даст гораздо более эффективный и быстрый результат", - отмечается в письме.

В частности, омбудсмен предлагает "оставить запрет только на ночную работу заведений общественного питания и гостеприимства, полный запрет объявить только в новогоднюю ночь", а также смягчить временные ограничения по работе театров, музеев, выставок и концертных площадок в праздничные и предпраздничные дни, оставив загрузку в 25% во всех подобных заведениях культуры. Кроме того, она рекомендует использовать опыт Москвы и Ульяновска для поиска "наиболее рационального решения проблемы сдерживания распространения новой коронавирусной инфекции и сохранения бизнеса".

Помимо этого, Татулова выступила за создание с 7 декабря постоянной рабочей группы с участием представителей бизнеса данных сфер, в частности для поиска совместных решений по ограничениям.

Одновременно с этим она предложила "достигнуть договоренности с бизнесом о жестком соблюдении рекомендаций и правил Роспотребнадзора путем подписания соответствующей хартии", "направить усилия на выявление и освещение случаев несоблюдения мер".

Уход в теневой сектор

Татулова отметила, что ей "поступило огромное количество обращений предпринимателей из разных отраслей, работающих в Санкт-Петербурге", которые не согласны с ограничениями работы ряда отраслей экономики в новогодние праздники. "Предприятия в такой ситуации массово уходят в теневой сектор, при этом контролировать соблюдение противоэпидемических мер ими при таком подходе фактически невозможно", - указала она в своем письме.

Данные ограничительные меры, по словам Татуловой, могут привести законопослушный микро- и малый бизнес к банкротству, вынуждают средний и крупный бизнес сократить людей накануне Нового года, что "повлечет негативные социальные последствия, разрушит туристическую привлекательность самого востребованного для путешествий города". Омбудсмен подчеркнула, что запрет деятельности театров, музеев, выставок и экскурсий "вызывает цепную реакцию и оказывает разрушительное действие на всю сферу туризма и гостеприимства города".

Она сообщила, что на новогодние праздники отели и туристические компании Санкт-Петербурга "уже сейчас фиксируют низкую нагрузку, не более 20%, большая часть из которой - это бронирования, осуществленные в рамках программы кешбэка для российских туристов, которую проводит Ростуризм". Татулова добавила, что запрет на работу ресторанов, музеев, театров приведет к существенной доле отказов от поездок в Санкт-Петербург, требованиям возвратов денежных средств за билеты и бронирования номеров в отелях, туров, экскурсий и дополнительные финансовым потерям для всех участников рынка.

"При этом, согласно уже сложившейся практике, введенные ограничительные меры не смогут предотвратить массовое скопление горожан и гостей города в транспорте, на улицах и в доступных общественных пространствах, а спровоцируют массовое стихийное проведение торжеств, прием пищи и напитков в неприспособленных антисанитарных условиях. <...> Подавляющее большинство отелей, музеев, театров, ресторанов, баров, кафе и столовых ввели и успешно поддерживают повышенные меры санитарно-эпидемиологической безопасности, выполняют все требования и предписания Роспотребнадзора", - отметила Татулова.

Позиция губернатора

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, комментируя по просьбе ТАСС письмо омбудсмена, отметил, что ограничительные меры, которые приняли сейчас в Санкт-Петербурге, основаны на требованиях Роспотребнадзора и санитарных рекомендациях.

"Это было трудное решение, правительство города стремится максимально обеспечить возможности для бизнеса продолжить работу и не допустить локдауна, однако эпидемическая обстановка в городе является сложной, и краткосрочный перерыв необходим для того, чтобы прервать социальные контакты и остановить распространение коронавирусной инфекции. Пандемия наша общая ответственность и забота, нельзя все сделать только административными мерами - нужна сознательность граждан, соблюдающих правила эпидемической безопасности, и социальная ответственность бизнеса, который не ставит сиюминутную выгоду выше жизни и здоровья людей", - отметил он.

Беглов уверен, что в нынешней ситуации нельзя допустить, чтобы новогодние праздники "превратились в марафон передачи коронавируса и в конечном счете обернулись для тысяч горожан госпитализацией или еще более тяжким исходом". По его словам, избежать этого можно только максимально исключив массовые скопления людей в помещениях, особенно опасные с точки зрения распространения инфекции.

Губернатор отметил, что в сложной экономической ситуации от бизнеса, как и от властей, требуется умение оперативно и гибко реагировать на вызовы меняющейся обстановки.

"Правительство города, понимая, насколько сложным этот год оказался для бизнеса, не закрыло рестораны полностью - разрешена работа на доставку, возможны разнообразные формы присоединения ресторанного бизнеса к уличным мероприятиям в городе. Важно лишь закрыть помещения - кстати, это важно не только с точки зрения безопасности клиентов, но и с точки зрения сохранения здоровья персонала предприятий общепита", - подчеркнул Беглов.