Московские экспортеры благодаря поддержке заключили контракты на 515 млн рублей

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Московские экспортеры заключили контракты почти на 515 млн рублей благодаря поддержке города в рамках акселерационной программы "Экспортеры 2.0". Об этом сообщила в понедельник заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Первые три потока обучения уже завершились, в них участвовали 59 экспортно ориентированных проектов, а в 2021 году пройти акселерацию смогут еще 45 представителей бизнеса.

"Программа рассчитана на предпринимателей с опытом периодического экспорта. Во время акселерации они осваивают новые маркетинговые инструменты, работают над увеличением продаж и расширением их географии. Одна из важнейших задач для выхода на зарубежные рынки - повышение конкурентоспособности продуктов. Промежуточные результаты говорят о хорошем потенциале. Участники первых двух потоков уже заключили 43 экспортных контракта почти на 515 млн рублей", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства Москвы.

В третьем потоке, который завершился недавно, приняли участие 30 компаний из различных отраслей. Результаты их акселерации будут известны в процессе реализации сформированных ими экспортных стратегий, отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, которого также цитирует портал.

Программа "Экспортеры 2.0" реализуется Московским экспортным центром (МЭЦ) и Московской школой управления "Сколково". Курс состоит из четырех модулей: "Продукт и рынок для экспорта", "Продукт и клиент", "Стратегия экспорта", "Клиент и модель дистрибуции". Участники определяются на конкурсной основе. Подать заявку на участие в программе в 2021 году можно на сайте МЭЦ.

Московский экспортный центр создан правительством Москвы для продвижения продукции столичных производителей на зарубежных рынках. Он работает с предпринимателями в области финансовых и нефинансовых мер поддержки. Среди ключевых задач МЭЦ - увеличение числа московских экспортеров и помощь в развитии их внешнеэкономической деятельности.