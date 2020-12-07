Фонд микрофинансирования Кубани выдал более 500 займов предпринимателям во время пандемии

КРАСНОДАР, 7 декабря. /ТАСС/. Фонд микрофинансирования Краснодарского края, один из основных институтов поддержки предпринимательства в регионе, выдал в период пандемии более 500 специальных антикризисных займов малому и среднему бизнесу. Общая сумма поддержки превысила 626 млн рублей, сообщила в понедельник ТАСС исполнительный директор фонда Оксана Коваленко.

В мае губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что около 100 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) пострадали в регионе из-за пандемии коронавируса, это примерно треть от общего числа малого бизнеса. По его поручению был разработан комплекс мер поддержки бизнеса, в том числе докапитализирован краевой Фонд микрофинансирования.

"Наиболее актуальными и пользующимися спросом в нынешней ситуации являются антикризисные займы. За период с момента введения режима повышенной готовности фонд выдал уже 533 таких займа на общую сумму более 626 млн рублей", - сказала Коваленко.

Она уточнила, что фондом разработаны различные форматы микрозаймов, однако наиболее популярными в этом году стали специальные меры поддержки - антикризисные займы с минимальной ставкой 0,1% годовых, сроком до 24 месяцев. Они могут быть направлены на неотложные траты: коммунальные платежи, выплату заработной платы и оплату аренды помещений. Также популярностью пользуется заем "Восстановление МСП", разработанный для малого и среднего бизнеса, чья деятельность не попала в краевой и федеральный перечни пострадавших отраслей. Такие предприниматели могут получить до 5 млн рублей под 3% годовых сроком на 24 месяца.

Директор фонда отметила, что с начала 2020 года 757 предпринимателей воспользовались его поддержкой, а всего за время существования организации помощь была оказана 2 тыс. бизнесменам Кубани. В этом году наибольший объем предоставленных микрозаймов - 536 млн рублей - получил бизнес, работающий в сфере производства и продажи сельскохозяйственной продукции.

Займы для роста

Коваленко рассказала, что основной задачей фонда является создание для предпринимателей комфортных условий развития бизнеса. "Когда условия созданы, предприниматель может сконцентрироваться на бизнес идее, развивать и масштабировать ее. Такая модель обеспечивает развитие предпринимательства в крае", - добавила она.

Сейчас работа фонда направлена в большей мере на поддержку бизнеса в период сложной экономической ситуации. В качестве примера руководитель фонда микрофинансирования привела историю предпринимателя из Выселковского района Краснодарского края. В одной из станиц у него расположено производство мебели для школ, детских садов и реабилитационных центров для несовершеннолетних. В период карантина, который действовал на территории Кубани с конца марта до середины июня, бизнесмен столкнулся с нехваткой финансов на выплату зарплаты сотрудникам, оплату коммунальных платежей и аренды.

"На производстве работают восемь человек. Предпринимателю были предоставлены денежные средства в рамках специальной программы по ставке 0,1% годовых. Благодаря займу были сохранены рабочие места и арендованные помещения. Сохранить первоклассных специалистов на производстве - первостепенная задача", - пояснила директор фонда.

Также Коваленко рассказала о другом предпринимателе, который занимается производством спецодежды в Краснодаре. В цеху, где работают 17 человек, шьют форму для полиции, казаков, курсантов и кадетов. Бизнесмен обратился в фонд, когда столкнулся с нехваткой оборотных средств.

"Денежные средства, полученные под 1% годовых в размере 2 млн рублей, были направлены на пополнение оборотных средств, а именно на приобретение сырья для производства. Финансовая поддержка не дала предприятию закрыться", - добавила директор фонда.

Новые программы поддержки

По данным администрации Краснодарского края, рейтинговое агентство "Эксперт РА" по итогам первого полугодия 2020 года в пятый раз подряд признало краевой фонд крупнейшей некоммерческой микрофинансовой организацией России. Сейчас объем фонда превышает 3,27 млрд рублей. Этого, по словам Коваленко, удалось добиться благодаря тому, что в 2020 году фонд получил из бюджета края рекордный объем средств - более чем 1,25 млрд рублей. В планах - увеличить объем капитализации фонда к 2025 году до 5 млрд рублей.

"Докапитализация позволит не приостанавливать осуществление поддержки малых и средних предпринимателей Краснодарского края в связи с отсутствием средств и удовлетворить возрастающий спрос на микрокредитование в регионе", - добавила она, отметив, что ежегодно объем займов, выданных фондом, растет в среднем в полтора раза.

В следующем году фонд планирует усилить поддержку бизнеса, деятельность которого направлена на решение социальных вопросов. В частности, планируется разработать специальный вид займа для социально ориентированного бизнеса. Руководитель фонда уверена, что это позволит выделять финансирование для решения социальных, культурных и экологических проблем в крае.

"Также в следующем году фонд планирует оказывать поддержку самозанятым гражданам. Мы собираемся разработать такие механизмы поддержки самозанятых, которые позволят им динамично развиваться и масштабировать бизнес", - рассказала исполнительный директор.

В сентябре сообщалось, что в Краснодарском крае около 15% населения региона работает в малом и среднем бизнесе. Всего на территории Кубани осуществляют деятельность около 283 тыс. субъектов МСП, при этом численность занятых в этой сфере составляет более 750 тыс. человек. По количеству предпринимателей, работающих в малом и среднем бизнесе, регион находится на четвертом месте в России после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.