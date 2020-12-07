Объем финансовой поддержки МСП на Дальнем Востоке в 2 раза превысил показатели нацпроекта

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Объем финансовой поддержки предприятий малого и среднего бизнеса в Дальневосточном федеральном округе составил за 11 месяцев 2020 года 91,5 млрд рублей, превысив таким образом в два раза годовой показатель профильного нацпроекта. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Корпорации МСП.

"По итогам января - ноября 2020 года консолидированный объем финансовой поддержки в ДФО в рамках Национальной гарантийной системы достиг 91,5 млрд рублей, что практически в два раза выше планового консолидированного объема финансовой поддержки, установленного паспортом национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (46,7 млрд рублей)," - рассказали в корпорации.

Лидером среди регионов ДФО по объему выданных кредитов с гарантийной поддержкой (1,571 млрд рублей) от АО "Корпорация "МСП" стал Приморский край. Наилучшую динамику роста по данному показателю по сравнению с 2019 годом продемонстрировали Амурская область (в 7,2 раза - с 76 млн рублей до 553,2 млн рублей) и Республика Бурятия (в 5,5 раза - с 125 млн рублей до 686,9 млн рублей)

Количество субъектов МСП суммарно по регионам ДФО в 2020 году достигло 76,5 тысяч, прирост за текущий год составил 20,5 тысяч. Наиболее активно порталом Бизнес-навигатора МСП пользовались предприниматели из Приморского края (+ 5 783 по сравнению с 1 января 2020 г.), Хабаровского края (+ 3 826) и Республики Саха (Якутия) (+ 2 257).

На совещании также было отмечено, что по-прежнему субъектов МСП волнует тема поставок продукции крупнейшим заказчикам по Федеральному закону № 223-ФЗ. Объем закупок у субъектов МСП по всем субъектам ДФО за 11 месяцев 2020 года составил 111,3 млрд рублей. Лидером по объему закупок у субъектов МСП на территории ДФО является Хабаровский край (25,98 млрд рублей). При этом Хабаровский край также занимает первые места в рейтинге по присутствию на территории региона крупных заказчиков. В настоящее время 396 крупных компаний закупаются у субъектов МСП.

Также в текущем году в регионах ДФО работали над расширением имущественной поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам. АО "Корпорация "МСП" по результатам анализа государственного имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества муниципальных образований округа выявлено 10 212 объектов недвижимости, потенциально пригодных для ведения бизнеса, из которых 3 075 земельных участков. На сегодняшний день имущества, предназначенного для предоставления предпринимателям на льготных условиях, содержат 7 038 объектов недвижимости.