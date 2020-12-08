В России могут упростить требования для МСП, желающих стать резидентами Арктической зоны

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Минвостокразвития РФ разработало законопроект, направленный на упрощение требований для малого и среднего предпринимательства, представители которого претендуют на получение статуса резидента Арктической зоны РФ. Как пояснили во вторник в министерстве, предлагается исключить для таких МСП требования о капитальных вложениях в недвижимость.

"Это условие (осуществление инвестиций в объекты недвижимости - прим. ТАСС) существенно сужает круг потенциальных резидентов, так как многие компании (например, медицинского профиля) готовы инвестировать существенные средства в приобретение оборудования, а не в недвижимость, которую они арендуют - в частности, для размещения медицинских центров. Однако, в этом случае они лишались права претендовать на статус резидента. <…> Такое требование о капитальных вложениях в недвижимость для определяемых правительством РФ видов деятельности субъектов МСП планируется исключить", - сказали в министерстве.

Проект был подготовлен в рамках исполнения поручения председателя правительства РФ Михаила Мишустина по итогам рабочей поездки в Мурманскую область, в рамках которой один из предпринимателей обратил внимание на критерий отбора потенциальных резидентов Арктики. В соответствии с ним при реализации проекта необходимо вложить инвестиции в объекты недвижимости.

При определении объема капитальных вложений указанных МСП, планирующих создавать новые предприятия в Арктике, будут учитываться затраты на приобретение машин, оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, добавили в пресс-службе министерства.

Проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации" уже опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов для общественного обсуждения.