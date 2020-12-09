Корпорация МСП оказала лизинговую поддержку молочному заводу на 4,7 млн рублей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Бирский производитель молочной продукции получил 4,7 млн руб. лизинговой поддержки от Корпорации МСП. Об этом сообщает пресс-служба КМСП.

"Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан (дочернее общество Корпорации МСП) в рамках лизингового продукта "Устойчивое развитие" предоставила Бирскому комбинату молочных продуктов поддержку на приобретение в лизинг необходимого оборудования. Сумма финансирования составила более 4,7 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Комбинатом за последние пару лет реализовано несколько инвестиционных проектов по реконструкции цехов, установлено оборудование нового поколения, внедрены новые технологии производства. Приобретаемое в лизинг оборудование, в том числе установки по смягчению воды и автоматическая линия разлива молока и кисломолочных продуктов, позволит увеличить объем и повысить качество молочной продукции.

Лизинговый продукт "Устойчивое развитие" Корпорация МСП запустила для поддержки малого и среднего бизнеса в рамках мероприятий по преодолению последствий коронавирусной инфекции в апреле 2020 года. Продукт предусматривает более гибкие условия для субъектов МСП, в том числе индивидуальных предпринимателей. До 500 тыс. рублей снижена минимальная сумма финансирования. До 84 месяцев увеличен максимальный срок лизинга. Установлена индивидуальная периодичность платежей, включая возможность отсрочки и периоды моратория на платежи. Также до 10% от общей стоимости снижен авансовый платеж.