Корпорация МСП поддержит четыре инвестпроекта Калининградской области

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) окажет финансовую поддержку четырем инвестиционным проектам Калининградской области, общий объем инвестиций в которые оценивается в более чем 330 млн рублей. Об этом сообщил глава корпорации Александр Браверман на статегической сессии с участием губернатора региона Антона Алиханова.

"Четыре одобренных проекта свидетельствуют о системности взаимодействия. Речь идет о проектах с общим объемом инвестиций 331 млн рублей и созданием 69 дополнительных рабочих мест. Объем заемных средств, на которые рассчитывают предприятия, составляет 205 млн рублей", - сказал Браверман.

По его словам, проекты охватывают разные сферы деятельности малого и среднего предпринимательства. В частности, компания "Балтюрсервис" планирует привлечь финансирование для покупки и модернизации действующей гостиницы в Калининграде, предприятие "Сетевик" намерено открыть сеть пекарен. Также на сессии презентованы проекты строительства фермерского комплекса по выращиванию уток и развитию торговой сети детских и спортивных товаров.

"Для экономики Калининградской области развитие малого бизнеса - один из столпов экономического развития, поэтому, очень надеюсь, что все инструменты, которые существуют на уровне региона, федерации у корпорации, максимально будут использованы нами", - сказал по итогам сессии Алиханов.

По данным Корпорации МСП, с января по ноябрь 2020 года участники Национальной гарантийной системы оказали поддержку 150 субъектам МСП Калининградской области (220,6% к аналогичному периоду прошлого года) на общую сумму 2,4 млрд рублей (244,8%). Данная поддержка включает в себя гарантии и поручительства Корпорации МСП, поручительства региональных гарантийных организаций, гарантии и прямые кредиты МСП Банка (дочернее общество Корпорации МСП).