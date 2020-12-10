Корпорация МСП оказала лизинговую поддержку производителю печатных плат на 3,3 млн рублей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Новосибирский производитель печатных плат получил 3,3 млн рублей лизинговой поддержки от Корпорации МСП. Об этом сообщает пресс-служба КМСП.

"Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан (дочернее общество Корпорации МСП) в рамках лизингового продукта "Устойчивое развитие" предоставила контрактному производителю электроники "Электро-Директ" из Новосибирска поддержку на приобретение в лизинг оборудования. Сумма финансирования составила более 3,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Компания приобретает автоматический обрезчик радиальных компонентов, промежуточный конвейер, счетчик SMD-компоненты (чип-компоненты), печь оплавления, разгрузчик плат, загрузчик плат. Это оборудование позволит нарастить производственные мощности, увеличить ассортимент и объем выпускаемой продукции.

"Электро-Директ" основана в 2013 году и обладает собственным контрактным производством в РФ. Компания осуществляет все виды автоматического монтажа печатных плат. Предприятие занимается производством электронного модуля под ключ, а также поставкой отдельных его компонентов; кроме того, изготавливает кабели и жгуты; наносит влагозащитные покрытия; разрабатывает электронику под заказ.

Лизинговый продукт "Устойчивое развитие" Корпорация МСП запустила для поддержки малого и среднего бизнеса в рамках мероприятий по преодолению последствий коронавирусной инфекции в апреле 2020 года. Продукт предусматривает более гибкие условия для субъектов МСП, в том числе индивидуальных предпринимателей. До 500 тыс. рублей снижена минимальная сумма финансирования. До 84 месяцев увеличен максимальный срок лизинга. Установлена индивидуальная периодичность платежей, включая возможность отсрочки и периоды моратория на платежи. Также до 10% от общей стоимости снижен авансовый платеж.