МСП Банк ожидает роста объемов выдачи кредитов и гарантий до 110 млрд рублей в 2020 году

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. МСП Банк (дочерняя организация Корпорации МСП) ожидает роста объемов кредитов и гарантий субъектам малого и среднего бизнеса до 110 млрд рублей в 2020 году, сообщил в четверг ТАСС председатель правления банка Дмитрий Голованов.

"Общий объем выдачи кредитов и гарантий составит порядка 110 млрд рублей, это та цифра, которую мы ожидаем под конец года получить. Это растущий тренд по сравнению с прошлым годом, когда было около 88 млрд рублей", - сказал он.

По его словам, имея хорошую кредитную историю, можно профинансироваться по низким ставкам для малого и среднего бизнеса. "Средняя ставка по рынку у нас в пределах 10%, по государственным программам она меньше - успешные предприниматели могут найти ставку 6,5%. По отдельным программам, например Минсельхоза, она вообще может стремиться к 2% годовых", - добавил Голованов.

МСП Банк учрежден в 1999 году, 100% акций МСП Банка принадлежат Корпорации МСП. Банк обеспечивает кредитование малого и среднего бизнеса напрямую и по агентской схеме, предоставляя российским предпринимателям доступ к программам господдержки.