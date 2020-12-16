С утечкой данных в 2020 году столкнулись 5% малых и средних компаний в России

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Случаи утечки данных в 2020 году зафиксировали 5% российских малых и средних предприятий, свидетельствуют имеющиеся в распоряжении ТАСС данные исследования компании Seagate, специализирующейся на производстве жестких дисков и решений для хранения данных. Опрос проведен в сентябре-октябре среди 900 респондентов.

"Со случаями утечки данных сталкивалось 7% компаний. За последний год у 5% компаний были утеряны данные", - говорится в исследовании.

Отмечается, что наибольшей популярностью для хранения данных у предприятий малого и среднего бизнеса пользуется простая схема, при которой несколько компьютеров объединены в сеть. Кроме того, 30% российских малых и средних предприятий "хранят свои данные на внешних накопителях, в большинстве случае не предназначенных для хранения корпоративной информации, то есть всегда присутствует риск потери важных данных". "При этом половина опрошенных оказалась и вовсе не знакома с системами хранения по типу NAS (Network Attached Storage, серверы обеспечивают круглосуточный удаленный доступ к данным - прим. ТАСС), которые являются оптимальным решением для предприятий малого и среднего бизнеса, способным обеспечить одновременно надежную защиту и доступность данных", - уточняется в материалах.

Для того, чтобы обеспечить сохранность данных, респонденты чаще всего используют дублирование важной информации - так ответили 63% опрошенных. Более половины предпринимателей пользуются специальным программным обеспечением (54%) и ограничивают доступ к рабочим компьютерам посредством индивидуальных паролей (52%).

В IT-компаниях чаще, чем в любых других, используют индивидуальные пароли для доступа к рабочим компьютерам (75% против 52% в целом), специализированным программным обеспечениям (72% против 54% в целом). Также сотрудники этих компаний чаще остальных имеют возможность дистанционного доступа к корпоративным ресурсам (52% против 31% в целом), отмечается в исследовании.

Помимо этого, опрос выявил самые востребованные способы обмена данными внутри компаний. "Электронная почта является самым популярным каналом обмена информацией у предприятий среднего и малого бизнеса (82%). В тройку по популярности также вошли обмен данными через локальную сеть компании (72%) и использование для этого различных мессенджеров (62%)", - добавляется в исследовании.