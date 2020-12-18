Число занятых в МСП к 2030 году может превысить 25 млн человек

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Количество занятых в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП) в России к 2030 году превысит плановый показатель в 25 млн человек за счет прироста самозанятых граждан, приравненных к субъектам МСП. Такое мнение высказал в пятницу глава Корпорации МСП Александр Браверман.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года". Согласно одному из пунктов документа, к 2030 году число занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, должно увеличиться до 25 млн человек.

"У меня [есть] данные Федеральной налоговой службы по третьему кварталу текущего года. В этом секторе [МСП] занято 23 млн 140 тыс. 452 человека, и прирост [к третьему кварталу 2019 года] составляет 4,3%. Так что у нас есть результаты, которые говорят сами за себя. Поэтому цифра 25 млн абсолютно достижима к 2030 году. Более того, есть уверенность, что она будет превышена, потому что очень сильный прирост у самозанятых", - сказал Браверман на пленарном заседании Всероссийского форума семейного предпринимательства.

По последним данным, число зарегистрированных в РФ самозанятых достигло 1,5 млн человек.

Третий Всероссийский форум семейного предпринимательства "Успешная семья - успешная Россия" проводит Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ 14-21 декабря. Его задачами являются популяризация семейного бизнеса, придание ему особого статуса и детальная проработка адресных программ поддержки. Форум проходит в онлайн-формате.