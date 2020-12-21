Почти три четверти компаний столкнулись с проверками соблюдения мер безопасности

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Большая часть российских компаний в последнее время столкнулась с проверками со стороны контролирующих органов на предмет соблюдения мер безопасности. Об этом сообщается в результатах исследования организации IFORS Researсh среди 1 000 сотрудников российских компаний в ноябре, имеющихся в распоряжении ТАСС.

По данным исследования, 71% опрошенных руководителей компаний отметили, что с 12 мая по сегодняшний день у них в организациях проводились проверки со стороны органов власти на предмет наличия масок и перчаток у сотрудников и посетителей. 70% опрошенных контролируют соблюдение ограничительных мер (наличие маски, перчаток, дистанции) у своих сотрудников, а также у посетителей. При этом 14% контролируют наличие масок и перчаток только у своих сотрудников.

Больше половины руководителей предприятий сферы услуг и торговли (58%) оценивают требование об обязательном ношении масок и перчаток как эффективное для минимизации распространения коронавирусной инфекции. Среди тех, кто считает требование ношения масок неэффективным, большинство предлагает ввести как дополнительную меру защитные костюмы, считая маски и перчатки недостаточными для защиты.

Почти все (95%) представители компаний сферы услуг, развлечений и торговли знают, какие конкретно могут быть штрафы за отсутствие масок и перчаток у сотрудников и посетителей компании, при этом 42% компаний исследуемой отрасли могут назвать точные размеры штрафов. Но 46% из них считают такую меру как штрафы за отказ от ношения масок и перчаток неэффективной для минимизации распространения коронавирусной инфекции.

Самыми популярными мерами для внедрения, по мнению руководителей компаний из сферы услуг, развлечений и торговли, стало наличие антисептика (19%) и ограничение количества людей на территории заведения (13%).

Представители компаний сферы услуг, развлечений и торговли, которые считают, что такая мера как штрафы за отказ от ношения масок и перчаток эффективна, предложили бы внедрить, кроме ношения масок и перчаток, ограничение количества людей, в том числе работу по расписанию, (26%) и измерение температуры (23% опрошенных).