Имущественная поддержка Корпорации МСП для бизнеса превысила целевые показатели вчетверо

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Корпорация МСП отчиталась по федеральному проекту "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" о достижении результата по имущественной поддержке субъектов МСП, превышающего показатели на 2020 год в четыре раза. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

"По состоянию на 18 декабря текущего года общее количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП составило 60 тыс. единиц, из которых 25,8 тыс. объектов на льготных условиях предоставлены предпринимателям, в том числе недвижимого имущества - 16,9 тыс., земельных участков - 2,3 тыс., что превышает показатели на 2020 год в четыре раза," - рассказали в пресс-службе.

Такие результаты достигнуты во взаимодействии Корпорации, органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, объединивших свою работу в рамках созданных рабочих групп по имущественной поддержке. На системной основе указанными коллегиальными органами организовано выявление неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению государственного и муниципального имущества, в том числе земельных участков, с целью включения объектов из их числа, возможных к предоставлению предпринимателям, в перечни имущества.

Среди регионов - лидеров по количеству на их территории объектов, предоставленных на льготных условиях субъектам МСП из состава таких перечней, можно выделить Москву, Тюменскую область, Волгоградскую область, Московскую область, город Санкт-Петербург, Ленинградскую область, среди муниципальных образований - город Белгород Белгородской области, Нижний Новгород Нижегородской области, город Чебоксары Чувашской Республики, город Новосибирск Новосибирской области. Работа по анализу свободного и неэффективно используемого недвижимого имущества, земель, государственная собственность на которые не разграничена, будет продолжена в субъектах Российской Федерации и в следующем году.

Новой задачей для Корпорации станет оказание имущественной поддержки самозанятым гражданам, с целью реализации которой в настоящее время региональные и муниципальные нормативные правовые акты приводятся в соответствие с изменениями, внесенными в закон о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. В числе первых Калужская, Курская и Калининградская области скорректировали нормативные правовые акты, предусматривающие условия и порядок оказания имущественной поддержки самозанятым. Также органами власти и местного самоуправления ведется подбор имущества, потенциально пригодного для данной категории лиц и дополнение перечней таким имуществом.