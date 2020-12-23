"Где конь, там и седло". Как любители верховой езды создали под Ярославлем конный клуб

Соосновательницы конноспортивного клуба "Эквитерра" в поселке Некрасовское Екатерина Журавлева и Рената Куликова рассказали ТАСС, как любовь к лошадям привела их в бизнес, к каким соревнованиям они готовят детей и почему для них здоровье животных важнее наград

Детские мечты сбываются Екатерина и Рената познакомились еще в детстве — на занятиях по конкуру в рыбинской конноспортивной школе. Конкур считается одним из самых зрелищных конных соревнований, в котором наездники на лошадях преодолевают барьеры разной сложности и высоты в определенном порядке на специальном поле. Родиной состязания является Франция, где первые соревнования по прыжкам через барьеры состоялись в 1850-х годах. В Россию этот вид спорта пришел в 1895-м. "Мы начали заниматься конкуром в школьные годы, Рената — с 11, а я — с 13 лет, — рассказывает Екатерина. — Из-за такой двухлетней разницы в возрасте мы были в разных группах. Уже тогда мы друг с другом неплохо общались, но еще не дружили. А в студенческие годы переехали в Кострому, чтобы учиться в сельскохозяйственной академии на ветеринаров — это нас объединило. Именно тогда завязались наши, я бы сказала, сестринские отношения. Мы жили в одном общежитии, вместе ходили на конюшню при фермерском хозяйстве". Тогда же девушки взяли на попечение молодых полурысаков Шкоду и Зетту, которые содержались на этой конюшне. Они кормили животных, заботились об их здоровье, приучали к седлу. В какой-то момент они настолько привязались к своим любимицам, что решили выкупить лошадок на семейные сбережения. Рената сделала это на пятом курсе академии, а Екатерина — спустя два года. Содержать животных в городских условиях было невозможно, что стало дополнительной мотивацией к переезду девушек в поселок Некрасовское Ярославской области, в двух часах езды от Рыбинска и часе от Ярославля. Они обустроились в частных домах, а их лошадки Шкода и Зетта обрели "прописку" в подворье. "Помимо хобби в новом месте мы захотели применить свои знания ветеринаров, которые получили в академии. Мы поняли, что в сельской местности есть спрос на услуги "скорой помощи" животным. Причем не только кошкам и собакам, но и коровам, свиньям, козам, курам. Тогда мы решили, что нужно создать собственное дело — открыть ветеринарную клинику. В реализации идеи нам помогли знакомые, которые подобрали помещение, а поставщики пошли навстречу и предоставили на тестовую реализацию различные корма", — делится Екатерина. В том же 2009 году на собственные средства в размере "нескольких десятков тысяч рублей" они открыли в поселке ветеринарный сервис, совмещенный с ветеринарной аптекой и кабинетом для приема животных. Кстати, ветеринарный сервис действует до сих пор и располагается на площади почти 100 кв. м. "Этот маленький бизнес продемонстрировал, что мы можем применять свои знания, в том числе как предприниматели, но навсегда оставаться просто продавцами и консультантами не хотелось. Более того, мы очень любили лошадей и мечтали, что наше дело будет связано исключительно с ними, а они, к сожалению, ушли на второй план. Мы были в корне не согласны с этим и поэтому разработали более глобальный план — по открытию конноспортивного клуба", — отмечает Рената. Идеальная локация Девушки посчитали, что Некрасовское — "идеальная локация" для размещения такого клуба. Во-первых, поселок является известным курортом на базе месторождений целебной минеральной воды. На территории расположены спа-отель и несколько санаториев, самые известные из которых — "Малые соли" и центр медицинской реабилитации "Большие соли". Екатерина и Рената видели в этом преимущество, поскольку отдыхающие часто хотят совершать не только пешие, но и конные прогулки. Во-вторых, в поселке с населением около 7 тыс. человек было немало детей. Их родители, как выяснили предпринимательницы, мечтали отдать ребят в какую-нибудь спортивную секцию, и большинство приветствовали занятия именно конным спортом. "Такой спорт не только развивает физическую активность. Специалисты утверждают, что регулярное общение с лошадьми также укрепляет иммунитет, закаляет сердце, налаживает деятельность нервной системы, снимает стресс и напряжение. То есть сплошные плюсы", — аргументируют выбор бизнеса девушки.

После того как их желание подтвердилось "экономической целесообразностью" проекта, в 2010 году они приступили к его реализации. Друзья помогли им найти помещение — это был бывший зерносклад в Некрасовском — и прилегающую к нему землю, 70 соток. Екатерина и Рената сразу приобрели их в собственность, использовав заемные средства — они взяли в кредит 1,5 млн рублей на три года. Рождение "земли лошадей" К ноябрю 2011 года на пустыре возвели открытый манеж и адаптировали здание зерносклада под конюшню. Оборудовали денники — боксы для содержания лошадей без привязи, и перевезли туда из придомовых сараев своих любимиц Шкоду и Зетту. А в течение следующих недель приобрели еще четырех лошадок. "Мы решили, что наш заработок будут формировать несколько направлений работы. Первое — постой лошадей с арендой денников. Чтобы привлечь клиентов, мы начали давать объявления в профильных группах социальной сети "ВКонтакте". Такая простая реклама вкупе с сарафанным радио возымела эффект: уже к концу декабря мы приютили еще четырех лошадок частных владельцев, которых привезли из Вологды и Рыбинска. Прайс обсуждался персонально. Второе направление мы связали с прокатом наших собственных лошадей, и минимальную стоимость часовой прогулки верхом установили на планке 500 рублей. И третье, самое главное — обучение конкуру", — рассказывает Рената. Предпринимательницы захотели проводить занятия в основном с детьми, так как это "самая легко обучаемая аудитория". Одно занятие они оценили в 1,5–2 тыс. рублей. Уже в декабре благодаря сарафанному радио они набрали первую группу из 12 детей в возрасте от восьми до 12 лет. "Сначала всех обучали правильно сидеть в седле, потом ездить шагом, рысью, галопом, и только потом выполнять прыжки через препятствия, то есть основную программу конкура. Одновременно с этим ребята постигали все премудрости спортивного закулисья: они ухаживали за животными, седлали их, экипировали. Дети признавались, что занятия им безумно нравятся. Они утверждали, что крепко держат поводья и поэтому не боятся выпасть из седла или быть сброшенными, а общение с лошадьми дарит им заряд позитивных эмоций и впечатлений", — делится Екатерина. Именно так в Ярославской области родился конноспортивный клуб "Эквитерра", что в переводе с латинского означает "земля лошадей". Медали — не самоцель Предпринимательницы рассказывают, что с момента открытия клуба до конца 2019 года они вложили в его модернизацию около 1 млн рублей. Свою выручку они не раскрывают, отмечая, что за этот период она "выросла в восемь раз". "Такой рост произошел благодаря тому, что выросло число арендуемых денников — в них стало постоянно содержаться до 20 лошадей. Чтобы ухаживать за ними, нам понадобился помощник — с 2017 года мы взяли сотрудника для выполнения хозяйственных работ, — говорит Рената. — Благодаря интересу отдыхающих в санаториях и туристов оказались весьма популярны и услуги проката лошадей. К тому же росла востребованность занятий у детей, многие из которых стали постояльцами клуба, приезжая к нам уже будучи студентами, во время выходных или каникул". Некоторые ребята очень быстро осваивались в седле, поэтому уже спустя полтора года после открытия клуба самых лучших начали вывозить на соревнования. Первым был чемпионат города Рыбинска по выездке и конкуру среди детей и юношей. Далее последовали аналогичные соревнования в Вологде, Костроме, Ярославле. "Наши воспитанники еще ни разу не возвращались с пустыми руками, всегда завоевывали награды и медали, — рассказывает Рената. — Клуб помогает им с организацией таких поездок, каждая их которых обходится нам как минимум в 30 тыс. рублей. В эту сумму входит перевозка лошадей к месту соревнований, их постой, стартовый взнос и проживание в гостинице. Такие затраты не окупаются, но призовые места в турнирах убеждают нас, что труды не напрасны и приносят результат. Особенно приятно, когда наши ученики выступают наравне, а то и лучше соперников из школ олимпийского резерва". Самой ценной наградой за последние годы она считает второе место на первенстве Центрального федерального округа по конкуру, который прошел в июне 2019 года в Тверской области. Претендентов определяли в разных возрастных категориях. Серебро в детской группе завоевала старшая дочка Ренаты Ксения Куликова, которая верхом на Зетте преодолела без ошибок все препятствия высотой 100 см. Ее конкурентами были участники из семи регионов России. "То есть мы на примере своих детей показывали, что это тот спорт, где можно добиться признания. Например, трех своих девочек я с раннего возраста обучаю правильно сидеть в седле. Моя младшая дочка осваивает верховую езду уже с двух с половиной лет. Конечно, я ее подстраховываю, но могу сказать, что у детей напрочь отсутствуют страхи получить травму, в отличие от взрослых. Именно этим я могу объяснить результаты, которых они достигают", — отмечает Рената.