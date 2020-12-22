Власти РФ ужесточат оценку выполнения показателей Корпорацией МСП

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин считает, что российские власти ужесточат оценку выполнения показателей Корпорацией МСП в рамках реформы институтов развития. Такое мнение он высказал во вторник ТАСС в кулуарах заседания наблюдательного совета цифровой платформы "ЗаБизнес.рф".

"Я очень надеюсь, что корпорация продолжит свою работу в том ключе, в каком она работала - для поддержки малого и среднего бизнеса. Но, естественно, будут меняться KPI, предъявляться более жесткие требования к выполнению показателей в связи с тем, что идет реформирование всех институтов развития. И этот институт, я полагаю, не минует чаша сия. Скорее всего, будут более жесткие оценки результатов работы корпорации", - отметил Катырин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее во вторник назначил новым генеральным директором Корпорации МСП заместителя руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Александра Исаевича.

Комментируя это назначение, Катырин отметил, что "Исаевич человек не чужой, знаком с этой работой, пробовал себя на различных участках". Он высказал уверенность, что он справится со своими обязанностями.

Корпорация МСП - один из крупных российских институтов развития. С ее помощью государство оказывает поддержку представителям малого и среднего бизнеса. В рамках реформы институтов развития Корпорация МСП присоединится к другому, более крупному институту развития - "ВЭБ.РФ", на базе которого будет создан инвестиционный блок для стимулирования экономического роста.