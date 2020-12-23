Банк "Открытие" в 2020 году оказал поддержку МСП на 155 млрд рублей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Банк "Открытие", несмотря на непростую ситуацию в российской экономике, с начала 2020 года нарастил объем выдачи кредитов малому и среднему бизнесу почти на 9% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила ТАСС старший вице-президент, заместитель руководителя блока малого и среднего бизнеса банка Елена Колесникова.

"В 2020 году малый и средний бизнес, несомненно, пострадал от пандемии коронавируса и ограничений сильнее всех. Однако даже в самый пик коронакризиса мы не останавливали кредитование клиентов. Мы увеличили объем выдачи кредитов по сравнению с 2019 годом почти на 9%, а общая сумма поддержки предпринимателей по разным программам составила 155 млрд рублей", - сказала собеседница агентства.

Она напомнила, что банк "Открытие" начал кредитовать малый и средний бизнес лишь после своего перезапуска в 2018 году. За это время клиентская база банка в этом сегменте выросла почти до полумиллиона компаний, специально были созданы новый интернет- и мобильный банк для предпринимателей.

Поддержка предпринимателей

По данным "Открытия", около 8% малых и средних компаний в России в этом году разорились на фоне пандемии, еще треть снизили сотрудникам зарплату. При этом 29% опрошенных предпринимателей отметили, что их бизнес восстановился к сентябрю, а 44% заявили, что на восстановление потребуется чуть меньше года.

По словам Колесниковой, банк "Открытие" одним из первых на рынке отреагировал на пандемию и предложил бизнесу поддержку. В частности, банк сократил расходы клиентов на расчетно-кассовое обслуживание и комиссии, урезал дополнительные тарифы. Помимо этого, были объявлены кредитные каникулы, запущен еще ряд программ поддержки компаний малого и среднего бизнеса.

"Мы внедрили собственные программы для клиентов, которые испытывают трудности, вне зависимости от вида деятельности. Меры поддержки делились на два пула: для клиентов из пострадавших отраслей, к которым была применима господдержка, и для тех, кому банк предложил собственную программу реструктуризации, учитывая потребности клиентов", - уточнила собеседница агентства.

Кроме того, отметила она, банк готов предоставить предпринимателям повторную реструктуризацию кредита по упрощенной схеме при условии работающего бизнеса и наличия перспектив вхождения в график платежей.

"В целом мы отмечаем хорошее кредитное качество данного портфеля реструктурированных ссуд. Просроченные кредиты, заемщики по которым так и не смогли восстановить бизнес несмотря на меры поддержки банка, единичны", - подчеркнула Колесникова.

Общий объем поддержки составил 29 млрд рублей, в том числе 17 млрд рублей по собственным программам, уточнила она. Банк реструктурировал в рамках антикризисных программ более тысячи кредитов. Как рассказала старший вице-президент "Открытия", 86% клиентов уже внесли первые платежи после отсрочки и вошли в новый график погашения.

Новые платформы

В качестве одной из мер поддержки банк также дал возможность клиентам рассказать о своем бизнесе через различные каналы, отметила Колесникова. В частности, "Открытие" публикует истории успеха в социальных сетях и телеграм-каналах, продвигает их в своих проектах и спецпроектах СМИ, а также на платформе Open Academy. Как пояснила собеседница агентства, платформа была создана, чтобы повысить уровень цифровой грамотности российских бизнесменов. Она работает в формате "предприниматель предпринимателю", позволяет узнать о цифровых технологиях и внедрить их в конкретный бизнес.

В дальнейшем "Открытие" планирует сконцентрироваться на развитии мобильных форматов обслуживания и наращивать клиентскую базу быстрее рынка. Кроме того, кредитная организация намерена расширить штат выездных менеджеров и продолжить оптимизацию офисов.

"Цифровизация собственных процессов и в целом цифровая трансформация бизнеса стали необходимостью", - констатировала Колесникова.

О банке

"Открытие" - универсальный банк с диверсифицированной структурой бизнеса, входит в список системно значимых кредитных организаций Банка России. Занимает восьмое место среди российских банков по размеру активов. Акционером кредитной организации выступает ЦБ РФ.

В декабре этого года стало известно, что Банк России утвердил "ВТБ капитал" и JPMorgan инвестиционными консультантами для подготовки к продаже банка "Открытие". IPO банка может состояться в 2022 году. В ближайший год ЦБ совместно с управляющей компанией Фонда консолидации банковского сектора, группой банка "Открытие" и консультантами планирует решить основные стратегические вопросы по сделке и реализовать необходимые мероприятия по подготовке актива к продаже.