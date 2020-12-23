Путин заявил, что число занятых в малом и среднем бизнесе растет скромными темпами

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Число работников, занятых в малом и среднем предпринимательстве (МСП) в России, увеличивается "скромными темпами", заявил президент РФ Владимир Путин в среду на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По его словам, это может быть связано с большим объемом этого сектора в экономике, а также "цифровой зрелостью".

На заседании вице-премьер Андрей Белоусов отметил, что для выхода на траекторию устойчивого роста после пандемии России необходимо в том числе усиливать инвестиционную активность и развивать МСП.

"Обращаю внимание на то, что количество занятых в малом и среднем бизнесе, судя по тому, что я вижу в документах, увеличивается скромными темпами", - ответил ему президент.

По словам Путина, это может быть связано с тем, что "наряду с большим объемом МСП в экономике, с применением современных средств, в том числе с достижением так называемой цифровой зрелости, <...> количество работников там не будет так расти, как должны расти объемы этого сектора в структуре экономики в целом".