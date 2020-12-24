Власти Чукотки возместили более 4 млн рублей бизнесу за доставку продуктов и лекарств

ТАСС, 24 декабря. Предприниматели Чукотки, осуществляющие завоз в регион продовольственных и фармацевтических товаров, получили субсидию в размере более 4 млн рублей. Поддержка бизнес-сообщества осуществляется в рамках профильного нацпроекта, сообщила ТАСС сотрудник департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа Дина Иванова.

"11 предпринимателей подали заявки на возмещение части затрат для уплаты процентов по кредитам, взятым в 2020 году для завоза в округ продовольственных и фармацевтических товаров. Все они уже получили средства бюджета - в общей сложности около 4,3 млн рублей", - сказала она.

Чукотка - один из самых удаленных и труднодоступных регионов России. В округе нет железнодорожных путей, и большинство грузов, кроме скоропортящейся продукции, сюда доставляют морем. Северный завоз - комплекс ежегодных государственных мероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и Европейской части России жизненно важными товарами - на Чукотке начинается в июне и заканчивается в конце октября.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" создан по инициативе президента России Владимира Путина. Его главные задачи - улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, упрощение доступа к льготному финансированию, совершенствование системы госзакупок и обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами.