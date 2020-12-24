Более 100 МСП прошли обучение в онлайн-акселераторе Москвы по перезапуску бизнеса

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Более 100 предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) приняли участие в онлайн-акселераторе правительства Москвы Restart 360, который был создан, чтобы помочь московским компаниям трансформировать бизнес-процессы в условиях пандемии. Об этом сообщила в четверг пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

"В акселераторе приняли участие 109 малых и средних предприятий. По итогам индивидуальной работы с наставниками большинство из них расширили сегменты аудитории и нашли новые каналы сбыта, что привело к увеличению прибыли. Например, уже на шестой неделе обучения некоторые участники показали рост выручки более чем в два раза", - сообщил руководитель департамента Алексей Фурсин, которого цитирует пресс-служба.

Программа была запущена в октябре 2020 года с целью поддержки столичных предпринимателей и поиска точек роста в условиях кризиса. За два месяца в акселераторе провели около 40 вебинаров от экспертов рынка с разбором успешных кейсов по преодолению кризиса и трансформации бизнес-процессов. Помимо теоретической части, программа включала проектную работу с трекерами - каждая компания-участник получила не менее 10 часов индивидуальных консультаций и более 200 часов группового менторства, говорится в сообщении.

В качестве примеров изменений в бизнес-процессах компаний департамент приводит проект сети пиццерий "Лоло-Пицца", которому удалось увеличить доходность бизнес-процессов в два раза. Кроме того, проект Pillbird Clothing по производству и продаже дизайнерской одежды для медицинских работников смог увеличить продажи в два раза, студия дизайна и рекламы "Амадеус" - освоить новый канал привлечения клиентов и получить первую выручку.