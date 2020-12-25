Число предпринимателей в Приморье за год увеличилось на 10%

ВЛАДИВОСТОК, 25 декабря. /ТАСС/. Количество предпринимателей в Приморье за год увеличилось более чем на 10%, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

"В Приморье насчитывается 85 тыс. бизнесменов, которые в 2020 году трудоустроили 276 тыс. человек. В 2020 году в крае начали работу 8,7 тыс. новых предприятий и официально зарегистрировались более 8 тыс. самозанятых", - говорится в сообщении.

Для 33,8 тыс. предпринимателей, которые работают в пострадавших от эпидемии отраслях экономики, в Приморье снижены налоговые ставки. Фонд развития региона выдал свыше 280 займов, а региональный гарантийный фонд предоставил поручительства на 1,5 млрд рублей.

К 2030 году приморский бизнес должен создать 340 тыс. рабочих мест по национальному проекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Нацпроект инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Задачи проекта - улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, упрощение доступа к льготному финансированию, совершенствование системы госзакупок и обеспечение благоприятных условий деятельности самозанятых граждан.