В Москве самой популярной онлайн-услугой у предпринимателей в 2020 году стала консультация

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Самой востребованной услугой на электронной платформе mbm.mos (проект государственного бюджетного учреждения "Малый бизнес Москвы") у предпринимателей Москвы в 2020 году оказались консультация и проверка контрагентов. Об этом во вторник сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Так, за год специалисты ГБУ "Малый бизнес" провели более 10 тыс. онлайн-консультаций. Чаще всего пользователи интересовались программами поддержки малого и среднего бизнеса, финансовой поддержкой, бухгалтерией и налогообложением. А услугой "Проверка контрагента" пользователи платформы воспользовались почти 6 тыс. раз. С помощью нее можно автоматически проверить, давно ли зарегистрирована фирма контрагента, есть ли у нее лицензии, сертификаты, участвует ли она в госзакупках и так далее.

"На платформе (mbm.mos) представлено более 20 сервисов, с января [2020 года] ими воспользовались более 40 тыс. раз", - приводятся в сообщении слова главы московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

На третьем и четвертом месте по популярности оказались востребованными такие услуги, как "Подобрать меры поддержки" и "Проверить законность вывески".

ГБУ "Малый бизнес Москвы" - это подведомственная организация городского департамента предпринимательства и инновационного развития. С помощью платформы mbm.mos можно подобрать офис, подготовить документы для регистрации ИП и ООО, получить квалифицированную электронную подпись и многое другое. Чтобы доступ к сервисам открылся, достаточно лишь пройти простую процедуру регистрации.

Кроме того, там можно найти многочисленные обучающие программы, которые позволят познакомиться с предпринимательством или масштабировать свой бизнес.