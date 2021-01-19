Инвестиционный портфель УК МИР вырос на 55% по итогам 2020 года

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Накопленный инвестиционный портфель управляющей компании (УК) АО "МИР", дочернего общества Корпорации МСП, превысил 1,8 млрд рублей по итогам 2020 года, увеличившись по сравнению с началом года на 55%. Об этом сообщает пресс-служба корпорации во вторник.

"По итогам 2020 года накопленный инвестиционный портфель управляющей компании АО "МИР", дочернего общества Корпорации МСП, превысил 1,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Почти половина (46%) от общего объема инвестиционного портфеля приходится на сектор IT, 16% составляют компании из перерабатывающей отрасли, 12% - компании, занимающиеся робототехникой. Также за поддержкой обращались предприниматели из химической отрасли, сферы биотехнологий и производства инновационных материалов.

Большая часть портфельных компаний УК АО "МИР" приходится на малые и средние предприятия Москвы (40%), на втором месте - компании из Ленинградской области, также в тройке лидеров - представители Татарстана.

"В этом году мы максимально сосредоточимся на цифровых решениях для бизнеса - доступ к продуктам УК будет обеспечен через инвестиционные платформы. Развитие новых источников финансирования субъектов МСП с помощью инвестиционных (краудинвестинговых) платформ является одной из задач национального проекта по поддержке МСП. После кредитования на инвестиционных платформах субъекты МСП улучшают свой кредитный рейтинг и "вырастают" до банковского кредитования", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, которого цитирует пресс-служба.

УК АО "МИР" осуществляет доверительное управление активами ЗПИФ "МИР" и ЗПИФ "Платформа" суммарно в размере 2,25 млрд рублей. Основной фокус инвестиций ЗПИФ "МИР" - компании-стартапы, экспортоориентированные инновационные компании из приоритетных отраслей экономики, в том числе российские инновационные компании, быстро растущие компании на пересечении секторов информационных технологий, создания искусственного интеллекта, робототехники, технологий связи, передачи и защиты информации.