Исследование: выручка 55% российских предпринимателей сократилась в 2020 году

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Выручка по итогам 2020 года снизилась более чем у половины представителей малого и среднего бизнеса России, такие данные приводятся в исследовании банка ПСБ, проведенном совместно с "Опорой России" и исследовательским агентством Magram Market Research. В исследовании приняли участие 1 625 предпринимателей.

По данным аналитики, 55% представителей МСБ заявили о снижении выручки по итогам 2020 года. Наибольшая доля респондентов, отмечающих снижение выручки по итогам года, - предприятия сферы услуг (62%), что ожидаемо, учитывая ситуацию с пандемией и ограничительными мерами. Также снижение выручки в 2020 году отметила почти половина предприятий сферы торговли. При этом 24% предпринимателей удалось увеличить выручку за год.

Около 75% опрошенных предпринимателей ожидают падения выручки от 5% до 50%, при этом, четверть предпринимателей полагает, что их выручка сократится более чем на 50%. Половина опрошенных предпринимателей считает, что снижение платежеспособности населения в 2020 году стало ключевым фактором, повлиявшим на их бизнес. Снижение повседневных расходов россиян продолжает оставаться основной причиной, которая сдерживает рост деловой активности МСБ. Около трети предпринимателей среди отрицательных факторов назвали снижение курса рубля, часть опрошенных предпринимателей отметили чувствительность финансового результата их компаний к изменениям курсов валют.

Несмотря на принятые в период пандемии меры по снижению налоговой нагрузки, более четверти предпринимателей продолжает волновать объем налоговых платежей. Более 20% представителей МСБ считают, что сильнее всего по их бизнесу ударила потеря важных клиентов и контрагентов. В условиях карантинных мер усилилась борьба за клиента и выросла конкуренция.

Цифровизация бизнеса

Для многих компаний удаленная работа стала настоящим вызовом. Работодатели столкнулись с необходимостью внедрения соответствующих IT-систем, нормативного оформления, а также оснащения удаленных рабочих мест. Почти треть предпринимателей отметили, что они научились эффективно работать удаленно.

Для 30% предпринимателей значимым стало получение опыта антикризисного управления. К этому относится получение навыков взаимодействия с банками, изменение маркетинговой и финансовой стратегии, оптимизация расходов.

Пандемия ускорила процессы цифровизации бизнеса и повысила компьютерную грамотность персонала. Каждый десятый предприниматель считает, что ему удалось повысить эффективность труда или избавиться от бюрократии. Треть предпринимателей не приобрели новых навыков в кризисном году. Их операционная деятельность может быть устойчивой и эффективной, поэтому им не требуется адаптация к новым условиям, отмечается в исследовании.