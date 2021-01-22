Власти Москвы поддержали предложения бизнес-омбудсмена по отмене НДС для ресторанов

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Предложения бизнес-омбудсмена Татьяны Минеевой по поддержке сферы общепита в части полной отмены НДС либо его снижения до 10% были поддержаны столичным правительством. Об ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве.

"Правительство Москвы поддержало предложения бизнес-омбудсмена Татьяны Минеевой по поддержке ресторанной отрасли, касающиеся полной отмены НДС либо снижения НДС до 10%", - сообщила пресс-служба.

Предложения о внесении изменений в налоговое законодательство РФ направлялись в адрес заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова и были представлены 14 декабря на Совете по стратегическому развитию и реализации национальных проектов при правительстве Москвы. Предложения были ранее сформулированы по инициативе общественного уполномоченного в сфере ресторанного бизнеса, вице-президента Федерации рестораторов и отельеров Сергея Миронова.