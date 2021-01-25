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Число консультаций в "Моей карьере" по самозанятости в 2020 году выросло в 1,5 раза

Всего свыше 11 тыс. человек в 2020 году стали участниками тренингов и получили консультации по различным вопросам самозанятости и создания бизнеса

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Количество консультаций через сервис "Самозанятость и предпринимательство" на портале "Моя карьера" выросло в 2020 году в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом и составило 3,5 тыс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе центра "Моя карьера".

Число мероприятий (тренингов и вебинаров) составило около 300 (против 130 мероприятий в 2019 году), в 2020 году их посетили 7 545 участников (в 2,4 раза больше, чем в 2019 году).

Всего свыше 11 тыс. человек в 2020 году стали участниками тренингов и получили консультации по различным вопросам самозанятости и создания бизнеса. "В основном это вопросы юридического характера, вопросы налогообложения, продвижения товара или услуги, развития бизнеса для увеличения прибыли или выбора ниши", - сообщили в пресс-службе, добавив, что в 2021 году ожидают увеличения интереса к обучающим мероприятиям центра занятости "Моя карьера".

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