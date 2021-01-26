Московский бизнес-акселератор открыл прием заявок для бизнеса в сфере бытовых услуг

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Прием заявок на участие в московском бизнес-акселераторе открыт для предприятий сферы бытовых услуг, сообщается во вторник на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"25 января начался прием заявок на участие в бизнес-акселераторе для предприятий сферы бытовых услуг. Пройти бесплатную программу развития бизнеса смогут представители мастерских и ателье, прачечных и химчисток, тату-салонов, автомастерских, служб доставки, проката и аренды, клининговых организаций и других сфер бытового обслуживания. Заявки принимаются до 25 февраля на сайте МБМ в разделе "Обучение", - говорится в сообщении.

Программа продлится в течение семи недель в очном и дистанционном форматах. Предприниматели пройдут мастер-классы, воркшопы, коллективные и индивидуальные встречи с наставниками. В завершение акселератора участники представят результаты своей работы экспертам, потенциальным инвесторам и партнерам.

Для малого и среднего бизнеса в 2020 году провели четыре таких программы: для спортивной индустрии, сферы услуг, ресторанного бизнеса и социальных проектов. Ими воспользовались около 200 предпринимателей.