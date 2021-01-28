Корпорация МСП разработает "коробочный" продукт для поддержки социальных предпринимателей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Корпорация МСП совместно с предпринимательскими сообществами, партнерами, банками и Минэкономразвития РФ планирует разработать "коробочный" продукт, в котором будут собраны все доступные меры поддержки социального бизнеса. Об этом сообщил руководитель дирекции организации правовой поддержки субъектов МСП АО "Корпорация "МСП" Алексей Шестопёров в ходе совместного совещания комиссии по социальному предпринимательству "Опоры России" и Корпорации МСП в четверг.

"У нас вчера программа деятельности была одобрена советом директоров, там есть отдельный подраздел под социальное предпринимательство. Мы бы хотели в этом году вместе с предпринимательскими сообществами, с нашими партнерами, с банками, с Минэкономразвития разработать - мы это называем "коробочный" продукт. <…> Речь идет о том, чтобы в одном месте, в более-менее удобном формате написать все доступные меры поддержки для социальных предприятий, в первую очередь, со стороны корпорации и дочерних обществ корпорации, партнеров - красиво визуализировать и дальше эту брошюру или презентацию максимально тиражировать, доводить до предпринимателей, чтобы они этими мерами поддержки пользовались", - сказал Шестопёров.

Аналогичный "коробочный" продукт поддержки сельхозкооперативов Корпорация МСП представила в апреле 2018 года. Продукт включал в себя предоставление льготных кредитов, субсидий и иные формы помощи от Минсельхоза, Корпорации МСП, МСП Банка, Минсельхоза, Россельхозбанка и "Росагролизинга".

Второе направление работы Корпорации МСП в рамках социального предпринимательства - провести анализ лучших практик реализации акселерационных программ в регионах. "Мы бы хотели посмотреть наиболее интересные, наиболее действующие программы и, может быть, на этой основе предложить какую-то федеральную программу акселерации, которая как раз с помощью регионов отбирает предпринимателей. И тем предпринимателям, которые эту программу прошли, дальше предоставлять специальные меры поддержки и максимально тиражировать эти истории успеха", - сказал Шестопёров.

По его словам, такие задачи по социальному предпринимательству поставлены перед Корпорацией МСП в настоящее время. При этом Шестопёров не исключил, что реформа институтов развития может скорректировать эти планы.