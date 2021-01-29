Корпорация МСП найдет российских поставщиков для производителя автомобильных комплектующих

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Корпорация МСП и компания с участием международного капитала "САФ-Холланд Рус" подписали дорожную карту, направленную на повышение степени локализации производства на территории России. Корпорация окажет содействие в поиске поставщиков среди российских субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщает в пятницу пресс-служба корпорации.

"САФ-Холланд Рус" специализируется на разработке, производстве подвесок, осей и запасных частей для коммерческих автомобилей и прицепов. В рамках достигнутых договоренностей Корпорация МСП окажет содействие "САФ-Холланд Рус" в поиске поставщиков, осуществляющих изготовление и механическую обработку литых деталей из чугуна", - говорится в сообщении.

Подписанное соглашение стало продолжением работы корпорации по стимулированию спроса иностранного бизнеса на российские товары и услуги. Для обеспечения поставок иностранным компаниям при поддержке корпорации уже открыты производства и (или) производственные линии в сферах машиностроения, металлообработки, переработки отходов и пищевой промышленности. Общий объем финансово-гарантийной поддержки таких проектов в 2017-2020 годах составил около 1,5 млрд рублей.

"Часто для малого и среднего бизнеса экономически нецелесообразно держать в штате специалистов по взаимодействию с иностранными компаниями. При этом осуществление поставок продукции для таких контрагентов - это не только расширение рынка сбыта для МСП, но и развитие их экспортного потенциала, то есть выход на новый этап в бизнесе, что в конечном счете ведет к наращиванию роли МСП в экономике, - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, которого цитирует пресс-служба. - На сегодняшний день организовано взаимодействие с 30 иностранными компаниями. По их запросам сформированы перечни потенциальных поставщиков из более чем 3 тыс. российских субъектов МСП".

ООО "САФ-Холланд Рус" входит в группу SAF-HOLLAND - европейский разработчик и производитель запчастей к грузовой полуприцепной технике.