ТПП России рассчитывает включить свои услуги в цифровую платформу для МСП

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России рассчитывает включить свои услуги в новую цифровую платформу для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

"Мы по малому бизнесу предполагаем, что мы дадим возможность в этом окне увидеть все услуги торгово-промышленных палат. Мы оказываем в целом в системе порядка 500 видов различных услуг. Это и оценочная деятельность, и обучение кадров, и экспертиза", - сказал он.

Катырин считает серьезным шагом создание платформы, которая по принципу одного окна позволит предпринимателям узнать об актуальных мерах господдержки и оформить их.

Создание цифровой платформы включено в состав нацпроекта по поддержке МСП, куратором которого является первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Проект предусматривает разработку и предоставление субъектам МСП в единой экосистеме востребованных у бизнеса сервисов и механизмов адресного подбора и одобрения инструментов поддержки, а также обеспечение возможности получения всех мер поддержки (в том числе банковских кредитов) и уплаты налогов в режиме одного окна.

Как ранее отмечали в Минэкономразвития, сейчас уже внедрена первая очередь цифровой платформы. На ней доступен каталог из 197 услуг и мер поддержки. В рамках опытной эксплуатации через платформу оказана 31 тыс. услуг. Всего на платформе к этому моменту зарегистрировано 890 тыс. пользователей.