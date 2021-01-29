Корпорация МСП поддержала производство уникальной субстанции для фармакологии

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Корпорация МСП предоставила гарантию компании "Амеген" из Белгородской области, производящей импортозамещающую субстанцию в области фармакологии, на сумму 25 млн рублей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Корпорации МСП.

"Корпорация МСП предоставила гарантию на сумму 25 млн рублей в качестве обеспечения займа ООО "Амеген" (Старый Оскол, Белгородская область) на сумму 50 млн рублей в Фонде развития промышленности. В рамках правительственной реформы институтов развития Корпорация МСП и Фонд развития промышленности переданы под управление ВЭБ.РФ, на базе которого создается централизованный инвестиционный блок для реализации проектов, способствующих достижению национальных целей развития," - сообщили в пресс-службе.

Средства ФРП будут направлены на организацию первого в стране высокотехнологичного импортозамещающего производства фармацевтической субстанции "Эноксапарин натрия" для препаратов по лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Лекарства на основе этой субстанции препятствуют образованию тромбов в венах и уменьшают рост возникших тромбов. Общий бюджет проекта составляет около 100 млн рублей.

"Основным конкурентным преимуществом нашего продукта, по сравнению с аналогами, будет высокая степень локализации производства на территории РФ и низкая стоимость при неизменно высоком качестве. Выход на рынок лекарственного средства с российским сырьем позволит снизить цены закупок и увеличить доступность терапии для граждан страны. Согласно прогнозному сценарию, в том числе на основе данных международных исследовательских центров, объем потребления инъекционных антикоагулянтов, к которым относится эноксапарин, в России к 2024 году составит 6,3 млрд рублей, по итогам 2018 года - 5,9 млрд рублей", - отметил генеральный директор ООО "Амеген" Олег Макурин.

В настоящее время проект находится на стадии отработки производства промежуточного продукта - гепарина сырца, необходимого для изготовления фармацевтической субстанции "Эноксапарина натрия". Приобретен участок земли с производственными помещениями на территории бывшей промзоны, закуплено оборудование, проводятся ремонтные работы помещений, пусконаладка оборудования, идет подбор персонала.

Запуск производства по выпуску гепарина намечен на 2021 год, эноксапарина - на 2024 год. Проектная мощность по выпуску гепарина составляет свыше 2,1 тонны в год, эноксапарина - 240 кг в год. Новые рабочие места будут открыты для 30 сотрудников. В настоящее время препараты на основе эноксапарина натрия производятся в РФ, по данным компании, из импортного сырья. При этом доля зарубежных производителей готовых лекарственных препаратов составляет 57%. Препараты эноксапарина натрия входят в список жизненно-важных лекарств.

"Гарантии - один из ключевых финансовых продуктов Корпорации МСП, который предоставляется в качестве залогового обеспечения по кредитам. Надежное гарантийное обеспечение Корпорации дает возможность финансовым организациям предоставлять субъектам МСП средства на выгодных условиях и по низким ставкам. Широкая линейка гарантийных продуктов позволяет Корпорации МСП оказывать поддержку предприятиям из различных отраслей экономики", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.