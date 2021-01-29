Кабмин может расширить перечень видов деятельности для социального предпринимательства

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 января. /ТАСС/. Правительство РФ прорабатывает возможность расширения перечня видов экономической деятельности, которые могут получать статус социального предпринимательства. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу на совещании по развитию малого и среднего предпринимательства во время рабочей поездки в Карелию.

"Сейчас мы прорабатываем возможность расширения видов экономической деятельности, которые смогут получать статус социального предприятия, и, я думаю, что мы расширим эти возможности для малого и среднего бизнеса", - сказал Мишустин.

По его словам, такие виды экономической деятельности достаточно сложно определить. "Начинают заниматься творчеством. Что это будет? Компания, которая занимается художественным промыслом, или помогает детям научиться рисовать, или какие-то еще вещи. Здесь очень много нюансов и трактований. Поэтому нужно к этому внимательно относиться, мы попробуем в законодательстве это все учесть", - пояснил он.