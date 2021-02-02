Центр "Мой бизнес" впервые откроется на арктической территории Якутии

ЯКУТСК, 2 февраля. /ТАСС/. Центр оказания услуг "Мой бизнес" в 2021 году впервые откроется на арктической территории Якутии - в Оленекском районе (улусе). Об этом во вторник ТАСС сообщила генеральный директор центра "Мой бизнес" в Республике Саха (Якутия) Зоя Седалищева.

"В 2021 году в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" планируется открытие центров оказания услуг "Мой бизнес" в трех районах Якутии - Ленском, Оленекском и Чурапчинском. Центр оказания услуг в Оленекском районе станет первым на территории арктических районов республики", - сказала Седалищева.

На данный момент центры оказания услуг "Мой бизнес" действуют в 15 районах Якутии и в самом Якутске. В 2020 году были открыты пять таких центров.

В этих центрах предприниматели могут получать свыше 110 государственных и муниципальных услуг, также можно получить консультацию. "Кроме этого, распоряжением главы Якутии центр "Мой бизнес" был реорганизован путем присоединения к нему государственных автономных учреждений "Бизнес-инкубатора" и "Бизнес-школы". Так, к нашему функционалу добавились возможности бизнес-образования и бизнес-инкубирования", - добавила собеседница агентства.

Всего услугами центра в 2020 году воспользовались свыше 2,4 тыс. предпринимателей. "В условиях пандемии центр переформатировал работу и ушел в онлайн, и наши услуги оказались востребованы. Был открыт раздел на нашем портале, запущена горячая линия для предпринимателей. Всего было дано свыше 45 тыс. консультаций", - добавила Седалищева.

Реализация нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитана на 2019-2024 гг. и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов МСП, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.