Росконгресс и "Опора России" усилят взаимодействие по поддержке малого бизнеса

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Фонд Росконгресс и деловое объединение "Опора России" усилят взаимодействие по поддержке малого и среднего бизнеса, сообщила в четверг пресс-служба фонда по итогам встречи советника президента РФ Антона Кобякова и главы объединения Александра Калинина.

"В условиях пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году российские власти предложили малому и среднему бизнесу беспрецедентные меры поддержки, которые позволили тысячам предприятий удержаться на плаву. Важно продолжать эту работу, своевременно информировать ответственные государственные органы о проблемах малого бизнеса, обеспечить своевременную реакцию и помощь государства. Это возможно только при постоянном диалоге - на ведущих деловых площадках, в рамках отраслевых мероприятий и в повседневном взаимодействии с бизнесом", - приводит пресс-служба слова Кобякова.

По словам Калинина, "Опора России" много лет выступает партнером Фонда Росконгресс, участвует в мероприятиях и организовывает сессии на Российском инвестиционном форуме, Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), Восточном экономическом форуме. "На площадке ПМЭФ ежегодно проводится Российский форум малого и среднего предпринимательства. Мероприятия такого формата и масштаба позволяют малому бизнесу донести свою позицию напрямую представителям власти, привлечь внимание к нуждам малых предпринимателей и увидеть, как обсуждения превращаются в законодательные инициативы, направленные на помощь предпринимателям", - отметил он.

Кроме того, в октябре 2020 года Фонд Росконгресс и "Опора России" заключили соглашение о сотрудничестве, согласно которому совместно привлекают российских предпринимателей к участию в работе Инвестиционного портала регионов, напомнили в пресс-службе.