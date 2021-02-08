Бизнес поддержит использование сельхозземель для агротуризма при понятных "правилах игры"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Бизнес концептуально поддерживает инициативу использования земель сельхозначения для организации агротуризма, однако для развития этого направления необходимо наличие ряда условий, таких как господдержка, снятие части законодательных барьеров, а также наличие выполнимых требований земельного, экологического и градостроительного законодательства. Об этом рассказали ТАСС опрошенные представители бизнес-объединений и предприниматели.

В конце января премьер-министр России Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Карелию заявил, что правительство рассмотрит возможность изменения законодательства, которое позволит использовать земли сельхозназначения для организации агротуризма (в настоящее время на это существует запрет). Премьер-министр добавил, что сейчас серьезная работа над развитием агротуризма ведется в рамках нового национального проекта по развитию туризма.

Повысить прозрачность

Не все агрохолдинги могут быть заинтересованы в развитии агротуризма в период пандемии, считает член генерального совета "Деловой России" Алексей Мостовщиков. По его словам, обилие скота актуализирует вопрос биологической безопасности, кроме того, в России, из-за невысоких доходов населения, спрос на агротуризм есть только в крупных городах. С ним согласен глава компании INPRO digital Виталий Арбузов: "В первую очередь необходимо убедиться, что дополнительные туристические услуги не помешают текущей деятельности по использованию земель".

Вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников считает, что при наличии условий и понятных "правил игры" по развитию агротуризма на сельхозтерриториях желающие развивать это направление обязательно найдутся.

"Для развития туризма на сельских и природных территориях нужны не тотальные запреты в части земельного и экологического, и градостроительного законодательства, а реальные требования, которые можно исполнять и фермерам, и любому МСП. И нужны механизмы по быстрым согласованиям и оформлениям тех же инженерных сетей, воды - возможно, на базе госуслуг (цифровизация). Также важно сказать про доступный интернет, благодаря которому будет доступна цифровизация этого вида предпринимательства для предложения своих услуг. Тогда уже можно будет осуществлять надзор планово и жестко для тех, кто эти требования не исполняет. Более того, необходимо совместить развитие этого вида туризма и охрану природы, а также сохранение сельхозземель", - считает Кожевников. По его словам, если изменения в законодательство удастся внести в этом году, то раскрытие потенциала агротуризма будет происходить с 2022 года.

"Дополнительных предложений у нас три: первое - дать понятие, что это такое [агротуризм], а то оно у чиновников одно, у депутатов второе, а у фермеров третье, включить агротуризм в льготное финансирование Минсельхоза или Минэкономразивития, запустить для микробизнеса программу грантов, аналогичную программе грантов для начинающих фермеров - это позволит быстро перестроиться большому количеству предприятий", - отмечает Олег Сирота, основатель Истринской сыроварни Олега Сироты, руководитель проекта ОНФ "Народный фермер".

Помимо законодательных изменений и внешних обстоятельств участники рынка считают важным фактором готовность самих предпринимателей подстраиваться под запросы потребителей. Председатель сельхозкооператива "Утро на ферме" в Хабаровском крае Михаил Утробин признает, что агротуризм - бизнес не для всех.

"Здесь важно понимать современные тенденции в сфере продвижения, маркетинга и всех производных от маркетинга сфер. То есть клиентоориентированность, быстрая обратная связь, готовность признавать свои ошибки, готовность меняться. Здесь не каждый аграрий, и не важен его размер, готов подстроиться под такую модель, потому что большинство с конечными потребителями не взаимодействовали и про клиентоориентированность не всегда готовы слушать", - предупреждает Утробин. При этом он считает, что агротуризм будет пользоваться спросом, так как запрос от рынка есть.

Где делать бизнес

Опрошенные ТАСС эксперты сходятся во мнении, что наиболее популярен агротуризм будет в южных регионах страны, однако при этом они не отрицают, что потенциальная география очень обширна.

"Популярен будет Юг России в силу своего климата, а также территории с хорошим туристическим потенциалом в плане уже созданной туристической инфраструктуры. К примеру, это Карелия, побережье Калининградской области, Новгородская область (Валдай), Тверская область (Селигер)", - считает Кожевников. Председатель сельхозкооператива "Наш продукт" в Калининградской области Ирина Мелкозерова также считает, что "это было бы уместно" в Калининградской области. "У нас хорошо развивается сельский туризм и есть фермерские хозяйства, которые могут показать прекрасный пример", - говорит она.

Член генерального совета "Деловой России" Мостовщиков предположил, что агротуризм может получить развитие в Московской области. "Во-первых, уже существуют фермы, которые предлагают такой досуг, во-вторых, удобная логистика для жителей и туристов. Ну и платежеспособность населения и готовность пробовать новое, конечно же", - отмечает он. Агротуризм в целом не привязан к какой-то отдельной территории, скорее есть спрос на локальные продукты и проекты, добавляет основатель Истринской сыроварни Олега Сироты. "Если есть интересный продукт - за ним поедут", - считает Сирота.

Инфраструктура и затраты

Самая большая проблема фермеров заключается в отсутствии инфраструктуры, отмечает основатель сыроварни. "Малый бизнес часто может дать возможность только погулять и посмотреть на животных, а вот организации банального магазина и кафе, я уж не говорю про гостиницы (хотя бы нестационарных глемпингов), часто не хватает. Здесь можно начать что-то делать от 3-5 млн рублей. За эти деньги можно запустить маленькое кафе или сделать первоначальные модульные здания для проживания людей", - полагает он.

Безусловно, встает вопрос о вложениях предпринимателя в места размещения потенциальных туристов, подведения дополнительных инженерных коммуникаций и инфраструктуры для удобства гостей, согласен вице-президент "Опоры России" Кожевников. "Думаю, что цифра по инвестициям может начинаться от 15 млн рублей без учета коммуникаций. Поэтому необходимо предусмотреть кредитование предпринимателей под такие проекты", - добавляет он.

Председатель сельхозкооператива "Наш продукт" в Калининградской области Мелкозерова также считает направление агротуризма "достаточно затратным". "Это должны быть участки с ухоженными полями, лугами, где турист сможет не только насладиться увиденным, а безопасно для себя поучаствовать в сборе урожая, в выпасе скота. На территории должна быть организована территория для отдыха, питания. Обязательно подготовлены подъездные пути", - отмечает Мелкозерова. Также, по ее словам, должен быть организован пункт реализации или фермерский магазин.