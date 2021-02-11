ТПП предлагает "синхронизировать" положения о регулярности проверок опасных производств

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил синхронизировать положения о регулярности проверок опасных производств. Как сообщил в четверг ТАСС глава бизнес-объединения, это необходимо учесть в поправках ко второму чтению в Госдуме проекта закона-спутника к федеральному закону "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ".

Ранее в рамках механизма "регуляторной гильотины" принят закон о контроле, который вступит в силу полностью 1 июля текущего года. Однако для реализации всех его положений требуется внести изменения более чем в 100 федеральных законов. Именно для этого Минэкономразвития РФ разработало проект закона-спутника, который призван привести отраслевое регулирование в соответствие положениям закона о контроле. Законопроект-спутник должен быть рассмотрен Госдумой во втором чтении и принят весной.

"В отношении всех опасных производственных объектов предлагается раз в год проводить выездные проверки. При этом, в соответствии с принятым законом о контроле, производственные объекты различаются по классам опасности, и в отношении наименее опасных выездные проверки не могут проводиться чаще одного раза в два года. Таким образом, в двух документах по-разному устанавливается регулярность выездных проверок, проводимых в отношении одних и тех же объектов. На наш взгляд, данные положения целесообразно синхронизировать", - сказал Катырин.

Законопроектом также предлагается проводить мониторинг соблюдения обязательных требований на основе общедоступных данных. Впоследствии по результатам такого мониторинга может быть принято решение о проведении контрольного мероприятия. "Однако данная мера может повлечь возникновение ситуаций, когда контрольные органы смогут проводить проверки на основе любых непроверенных сведений о совершенном правонарушении, полученных из общедоступных источников - СМИ, интернета и так далее. Для предотвращения роста числа проверок мы предлагаем исключить данное положение из проекта", - отметил глава ТПП.

Законопроект-спутник также предусматривает изменение порядка проведения одного из основных контрольных мероприятий - выездного обследования. Катырин напомнил, что в базовом законе о контроле данная мера заключается исключительно в визуальном осмотре инспектором общедоступных производственных объектов. "Вместе с тем в проекте-спутнике предлагается установить, что при обследовании инспектор сможет не только проводить осмотр, но и брать пробы, делать экспертизы, в том числе на закрытых для посещения объектах. Данное мероприятие не должно подменять собой проверку", - резюмировал глава ТПП.

Катырин добавил, что проект закона-спутника предусматривает изменение более 100 отраслевых законов и приводит их в соответствие с базовым законом о контроле. По его словам, законопроект в целом поддерживается бизнесом, однако к отдельным его положениям имеется ряд замечаний и предложений.