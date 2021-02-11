Минэкономразвития и Корпорация МСП оценят эффективность цифровых сервисов для бизнеса

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Пандемия изменила потребности малых и средних предпринимателей в части цифровизации сервисов для бизнеса, на их выявление и оценку эффективности будет направлено совместное исследование Минэкономразвития и Корпорации МСП. Об этом сообщает в четверг пресс-служба корпорации.

"Минэкономразвития России совместно с Корпорацией МСП запустило опрос для предпринимателей, который поможет определить наиболее востребованные цифровые услуги и сервисы для бизнеса в рамках создания единой экосистемы мер поддержки. Ключевая задача исследования - получить подробную обратную связь от бизнес-сообщества, проанализировать полученную информацию и на основе этих данных сформировать максимально клиентоориентированные цифровые сервисы поддержки бизнеса," - говорится в сообщении.

Анкета состоит из нескольких блоков, направленных на оценку удобства и доступности действующих сервисов, выбор приоритетных для предпринимателей новых услуг и сервисов, а также предоставляет возможность поделиться своими идеями по новым направлениям цифровых сервисов. Результаты опроса будут использованы для развития продуктовой линейки цифровой экосистемы поддержки МСП, которую разрабатывает Минэкономразвития РФ. Компании МСП и самозанятые граждане смогут получить необходимые услуги и сервисы инфраструктуры поддержки по принципу одного окна, а часть из них и вовсе в формате "одного клика" без необходимости предоставления дополнительных сведений и документов. Принять участие в опросе можно до 12 марта на сайте корпорации.

Цифровая платформа и меры поддержки

В 2020 году в нацпроект МСП был включен федеральный проект "Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов субъектами МСП и самозанятыми гражданами", который предусматривает разработку и предоставление субъектам МСП и самозанятым в единой экосистеме востребованных сервисов, как государственных, так и коммерческих, а также обеспечение возможности "бесшовного" взаимодействия и получения всех мер поддержки и услуг (в том числе банковских кредитов) в режиме одного окна.

"Сегодня в России создана эффективная система поддержки предпринимательства, которая позволяет получить услугу на любом из этапов развития своего дела, - от обучения при запуске бизнеса до получения финансовых инструментов при реализации сложных проектов. При этом у бизнеса, который по сути является нашим заказчиком, есть большой запрос на упрощение обязательных процедур и уменьшение сроков их прохождения. Повышение доступности финансовых и нефинансовых инструментов возможно благодаря цифровизации господдержки с планомерным переходом на электронные форматы. Адресность и проактивность предоставления поддержки являются основой цифровой платформы для бизнеса. Однако, чтобы этот переход был комфортным, надо быть в постоянном диалоге с самими предпринимателями. Опрос - это как раз одна из удобных и эффективных форм получения обратной связи от бизнеса, которая поможет нам агрегировать информацию и сформировать конкретные шаги по улучшению системы развития института предпринимательства. Только клиенториентированный подход формирования и предоставления государственной поддержки будет по-настоящему востребован у предпринимательского сообщества", - подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.