"Дочка" Корпорации МСП поддержала участника столичной ОЭЗ на 300 млн рублей

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Участник особой экономической зоны "Технополис "Москва" компания "Бифорком Тек", которая занимается разработкой и производством вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, привлекла финансирование организации "Мир" (дочерняя структура Корпорации МСП) в размере 300 млн рублей для расширения текущей линейки и разработки новых продуктов. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Корпорации МСП.

"Поддержка оказана путем вхождения в капитал в размере 210 млн руб. во второй половине 2020 года и дополнительного вклада в капитал в размере 90 млн рублей в текущем году", - уточнили в пресс-службе, пояснив, что инновационные, высокотехнологичные субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), в том числе стартап-предприятия, - это отдельный фокус нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В пресс-службе уточнили, что полученные средства компания направила на расширение существующей продуктовой линейки, а также на разработку и сертификацию новых продуктов. Это индустриальные и сервисные маршрутизаторы, GSM-анализаторы, высокоскоростные коммутаторы.

"Благодаря финансовой поддержке управляющей компании "Мир" компания "Бифорком Тек" существенно ускорит процесс запуска новых продуктов как для действующих клиентов, так и для привлечения новых. В рамках долгосрочной стратегии развития <...> компания намерена занять свою нишу на российском рынке, стать стратегическим партнером ряда крупных компаний. <...> Мы ожидаем, что по итогу 2021 года портфель поддержанных проектов компании "Мир" увеличится на 200 млн рублей", - сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого привела пресс-служба.

Управляющий директор "Бифорком Тек" Валентин Столяров рассказал, что по результатам деятельности в 2020 году выручка компании превысила 0,5 млрд рублей. "У нас амбициозные задачи - мы планируем занять до 20% на ИТ/ телеком рынке в России, включая Machine-to-Machine (M2M) с собственной технологией защищенной передачи данных (SD-MAN). К 2028 году мы планируем выйти на выручку до размера 11 млрд рублей. Уверен, что благодаря сотрудничеству с УК "Мир" наши планы будут реализованы", - добавил он.

Особая экономическая зона "Технополис "Москва" ставит целью развитие инновационной экосистемы города через предоставление максимально благоприятных условий для размещения российских и зарубежных высокотехнологичных предприятий. Пять площадок ОЭЗ - это ключевые точки экосистемы, предназначенные для локализации производств и научно-технических исследований компаний-резидентов. Проект реализуется под руководством департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

О нацпроекте

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется с 2019 года. Обновленная на фоне ситуации с пандемией коронавируса в конце 2020 года версия нацпроекта включает в себя четыре федеральных проекта: "Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер подержи и специальных сервисов", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами".