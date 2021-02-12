Москва получила более 500 заявок от кандидатов в столичный Совет предпринимателей

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Более 500 заявок поступило от кандидатов в Совет предпринимателей Москвы, который будет действовать при департаменте предпринимательства и инновационного развития и штабе по защите бизнеса Москвы. Результаты голосования будут объявлены не ранее 25 февраля, сообщается в пятницу на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"К нам на рассмотрение поступило более 500 заявок. Одним из ключевых критериев при выборе кандидатов стала готовность участвовать в разработке совместных решений для поддержки малого бизнеса Москвы и способах улучшения деловой среды в городе", - сообщил руководитель департамента Алексей Фурсин, слова которого приводятся в сообщении.

Совет будет обеспечивать диалог между властью и предпринимателями, помогать в создании новых видов поддержки малого и среднего бизнеса, вырабатывать рекомендации по снижению административных барьеров. В совет войдут представители торговли, промышленности и строительства, индустрии красоты, сферы образования, социального предпринимательства и других сфер. Будет создана 21 рабочая группа.

Среди кандидатов - глава InfoWatch Наталья Касперская, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, член генерального совета "Деловой России" Дмитрий Шлопак, а также совладелица и управляющий партнер федеральной сети "Пальчики" и бьюти-пространства Faceology Нина Литвинова.

Сообщается, что голосование по кандидатам в Совет предпринимателей Москвы продлится до 19 февраля на сайте Moscow.Business.